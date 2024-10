"Red Bull gaat niet in protest tegen straffen Verstappen"

Max Verstappen en Lando Norris zorgden in Mexico wederom voor controverse. De twee kemphanen gingen weer fel de strijd met elkaar aan, en dat leverde Verstappen twee tijdstraffen van tien seconden op. Christian Horner stelt dat Red Bull geen right to review gaat aanvragen.

Verstappen en Norris stonden al de hele week in de schijnwerpers. In Austin vochten ze een fel duel uit waar Norris voor werd bestraft. McLaren ging in protest, maar dat werd afgewezen door de stewards. In Mexico kwamen Verstappen en Norris elkaar tegen in de openingsfase. In bocht 4 probeerde Norris een inhaalactie in te zetten, maar Verstappen gooide de deur dicht. Norris moest door het gras gaan, en in bocht 8 volgde hoofdstuk twee van het duel. Ze gingen beide wijd, en Verstappen behield zijn positie.

Geen right to review

De stewards grepen snel in, en ze gaven Verstappen twee tijdstraffen van elk tien seconden. Bij Red Bull waren ze woedend, maar ze gaan niet in beroep. McLaren deed dat na Austin wel, maar Red Bull-teambaas Christian Horner legt aan de internationale media uit waarom zijn team dat niet doet: "We zullen naar aanleiding hiervan geen right to review aanvragen. Het belangrijkste is dat we met het oog op de toekomst duidelijk krijgen hoe we met elkaar racen. Ik weet niet zeker of het voor iedereen duidelijk is en ja kan nu gewoon met teveel snelheid ervoor zorgen dat je neus op het punt van de apex voorbij de neus van de ander steekt, ook al had je de inhaalactie onder normale omstandigheden nooit kunnen voltooien."

Verschil

Verstappen leek iets soortgelijks te doen in Austin, maar Horner ziet een verschil. Hij kijkt vooral naar het moment in bocht 4 in Mexico: "Dat was iets anders, want ze gingen beiden van de baan en je kan geen voordeel halen uit het inhalen buiten de baan. Max ging niet van de baan, hij bleef binnen de lijnen. Er moet echt helderheid komen, want er wordt geweldig geracet. Het is belangrijk dat er duidelijk regels zijn over hoe je het gevecht aan kan gaan in plaats van het voordeel geven aan de coureur aan de buitenkant. In motorsport was het altijd zo dat de coureur aan de buitenkant willens en wetens nu eenmaal meer risico loopt. Nu lijkt het echter een voordeel te zijn, zolang je neus maar voor ligt."