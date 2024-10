Brown boos op Verstappen: "Het wordt nu een beetje belachelijk"

Max Verstappen en Lando Norris vochten weer een controversieel duel uit in Mexico. Ze kenden twee felle momenten, en dat leverde Verstappen twee tijdstraffen van tien seconden op. Zak Brown is zeer kritisch op Verstappen en hij looft de beslissingen van de stewards.

Verstappen en Norris vochten een fel duel uit in de openingsfase van de Mexicaanse Grand Prix. Verstappen paste hetzelfde trucje toe als in Austin, en Norris moest over het gras. Een paar bochten later ging weer mis en duwden beide coureurs elkaar van de baan. De stewards waren streng en ze gaven Verstappen twee tijdstraffen van tien seconden. Het waren opvallende beslissingen, en dat zorgde voor controverse.

McLaren-CEO Zak Brown was het volledig eens met de beslissingen van de FIA. De Amerikaan was helemaal klaar met Verstappens acties. Bij Sky Sports reageerde Brown direct na de race zeer fel: "De straffen waren waarschijnlijk niet genoeg. Ik bedoel, het wordt nu een beetje belachelijk. Ik applaudisseer voor de stewards van de FIA. Genoeg is genoeg. Laten we in de toekomst gaan voor mooie en nette gevechten. Ik denk dat de stewards er vol op zaten, dat werd wel duidelijk met de straffen die werden uitgedeeld. De stewards hebben dit weekend goed werk geleverd."