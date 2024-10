Sainz aast op meer na dominante zege in Mexico: "Ik ga er vol voor"

Carlos Sainz heeft de Grand Prix van Mexico op zeer dominante wijze op zijn naam geschreven. De Spanjaard verloor bij de start de leiding aan Max Verstappen, veroverde de leiding op prachtige wijze al snel weer terug en kwam daarna niet meer in de problemen. Na de race is hij vooral blij dat hij die ene overwinning in de SF-24 nog heeft gepakt die hij zo graag wilde.

Voor Ferrari-coureur Carlos Sainz was het weekend in Mexico er één om niet snel te vergeten. De Spanjaard pakte gisteren op zeer dominante wijze pole op het Autódromo Hermanos Rodríguez, en toonde zijn kwaliteit opnieuw tijdens de race op zondag. Ondanks het feit dat hij bij de start werd gepasseerd door Max Verstappen bleef hij rustig en trok hij de race al snel weer naar zich toe. Hij passeerde de Nederlander na de korte safety car-situatie op fraaie wijze in bocht één en gaf de leiding daarna niet meer uit handen. Na de race kan hij zijn geluk niet op.

"Het is ongelooflijk om dit publiek te zien", begint de 30-jarige tegenover F1.com. "Ik voelde hun steun gedurende het hele weekend en het voelt alsof ik een grote fanbase in Mexico heb die me de kracht heeft gegeven voor wat ik dit weekend heb gedaan. Ik wilde er nog zo graag één [winnen in de Ferrari-bolide, red.]. Ik had het voor mezelf nodig. Ik zei dat ik nog één overwinning voor Ferrari wilde en om dat hier te doen met dit megapubliek is ongelooflijk. Nu er nog vier races te gaan zijn, wil ik er zo veel mogelijk van genieten. Als er nog een kans komt, ga ik er vol voor."

"Ik had veel vertrouwen in de remmen"

De actie die hem de overwinning bezorgde, was de inhaalactie op Verstappen in bocht één, net na de safety car-situatie. De Spanjaard leek te ver weg te zitten, maar remde een tikkeltje onverwacht diep in en verschalkte de kampioenschapsleider met een zeer gedecideerde move. Had hij dit van tevoren gepland? "Ik heb het eerlijk gezegd niet voorbereid. Ik was gewoon een beetje geïrriteerd aan het begin, omdat ik de positie aan hem [Verstappen, red.] had verloren en ik zei dat ik hem op de één of andere manier moest verrassen, want Max is supermoeilijk in te halen. Hij heeft het al vaak bewezen."

"Ik zat er nog behoorlijk ver achter, maar ik dacht: 'Ik heb niets te verliezen en gooi hem gewoon aan de binnenkant'. Ik had veel vertrouwen in de remmen bij het ingaan van bocht één, en dat betaalde zich uit."