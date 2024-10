Sainz houdt 'bitterzoet' gevoel over na pole in Mexico

Carlos Sainz pakte gisteren zijn zesde pole position uit zijn Formule 1-carrière. Hij was zeer tevreden met zijn twee nagenoeg perfecte ronden in Q3, maar hield een 'bitterzoet' gevoel over aan de kwalificatie. De Spanjaard ziet Ferrari namelijk sterker en sterker worden, maar beseft zich dat hij volgend jaar niet meer in het rood zal rijden.

"Het is erg mooi om te zien hoe goed de auto is en hoe goed ik de laatste tijd rijd. Ik ben uiteraard optimistisch over de laatste vijf races. Tegelijkertijd is het bitterzoet, omdat ik het gevoel heb dat Ferrari volgend jaar meedoet om het wereldkampioenschap en ik er dan niet bij kan zijn", vertelde de Madrileen tegenover F1.com.

Ferrari maakte aan het begin van het seizoen namelijk bekend dat het zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft aangetrokken voor meerdere jaren. De 39-jarige Brit zal met ingang van 2025 gaan racen voor de Scuderia, die besloten om Carlos Sainz op te offeren. De Spanjaard, die vanaf 2021 racet voor het Italiaanse team, zal Ferrari aan het einde van dit jaar daarom gaan verlaten, en gaat volgend jaar racen voor het team van Williams.

Nu Ferrari weer in de positie is om voor kampioenschappen te gaan, baalt Sainz dan ook dat hij volgend jaar geen onderdeel meer zal zijn van het Italiaanse team. "Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen vier jaar een behoorlijk groot onderdeel van dit team ben geweest. Ik heb het team ook geholpen met de voorbereiding op de titelstrijd van volgend jaar. En het feit dat ik goed rijd, snel ben, maar wel moet vertrekken over vijf races, geeft me dan ook geen fijn gevoel."

"Maar het is wat het is", vervolgt de 30-jarige. "Ik ga proberen om meer races te winnen, zo veel mogelijk op het podium te staan ​​tijdens mijn laatste vijf races bij Ferrari, en daarvan wil ik genieten. En dan denken we daarna aan volgend jaar."