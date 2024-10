Tsunoda zit Lawson dwars: "Hadden makkelijk Q3 kunnen bereiken"

Liam Lawson was bezig met een goede kwalificatie in Mexico, maar hij wist Q3 niet te bereiken. Het tweede gedeelte van de kwalificatie werd vroegtijdig afgebroken na een crash van Yuki Tsunoda. Lawson denkt dat hij zonder rode vlag makkelijk Q3 had kunnen bereiken.

Lawson maakte ook dit weekend weer veel indruk. Na zijn succesvolle comeback in Austin, zette hij in Mexico geen stap verkeerd in de trainingen en de kwalificatie. Hij was hard op weg naar een goed resultaat in de kwalificatie, maar zijn VCARB-teamgenoot Yuki Tsunoda gooide roet in het eten. De Japanner maakte een fout bij het ingaan van bocht twaalf en hij schoof de tecpro barrier in. Hierdoor werd Q2 niet meer afgemaakt.

Voor Lawson was dat jammer, want zijn sectortijden zagen er goed uit. Hij moet de race van vandaag vanaf de twaalfde plaats starten. Aan F1 TV liet hij weten dat er veel meer in zat: "We hadden een goede eerste sector, we vonden bijna een tiende. Het was heel erg krap om eerlijk te zijn. Ik ging door naar Q2 en toen keek ik naar de tijden, en het zal allemaal heel dicht bij elkaar. Maar we zijn al het hele weekend aan het bouwen. Maar het was een nette ronde. Als we het rondje waarmee we bezig waren konden afmaken, hadden we makkelijk door kunnen gaan. Het is frustrerend, maar dit is één van die dingen. We reden achteraan, en dit is één van de risico's."