Perez probeert rampzalige kwalificatie te verklaren

De kwalificatie van Sergio Perez in zijn thuisland Mexico veranderd in een nachtmerrie. Hij begon rampzalig aan de sessie en hij kon zich niet meer verbeteren. Hij kwam niet verder dan P18, en dat is teleurstellend. Perez zocht na afloop naar antwoorden en hij baalde.

Perez bevond zich vrijwel de hele sessie in de knock out-zone. De Mexicaan was niet bepaald snel in zijn eerste run, en daarna kon hij zich niet verbeteren. Voor de ogen van zijn enthousiaste en meelevende landgenoten kende Perez weer een dieptepunt. Op het moment dat zijn teamgenoot Max Verstappen de tweede tijd noteerde in Q3, was Perez al bezig met zijn rondje langs de media.

Perez was vanzelfsprekend niet trots op zijn rondje. Hij stelt dat hij de race gaat proberen te maximaliseren, maar hij weet dat het niet makkelijk gaat worden. Bij Sky Sports verklaarde hij zijn problemen: "Dit is heel moeilijk, het was heel moeilijk om de auto tot stilstand te krijgen. Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Ik kon de auto niet snel genoeg stoppen en ik stopte te veel energie op de banden bij het remmen. Dat was het grootste probleem voor mij. Het was vergelijkbaar met de rest van het weekend. Ik kon de auto niet goed stoppen en ik worstel met het gedeelte met de low-speed. Het is vergelijkbaar met Austin waar ik de bochten niet kon aanvallen tijdens het remmen. Dat heb je hier veel."