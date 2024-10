Vasseur blij: "Voordeel dat we onder de radar opereren"

Het team van Ferrari kende een ijzersterke kwalificatie in Mexico. Carlos Sainz pakte een redelijk onverwachtste pole position en Charles Leclerc noteerde de vierde tijd. Teambaas Frédéric Vasseur is tevreden en hij stelt dat het helemaal niet erg is dat Ferrari onder de radar blijft.

De vrije trainingen in Mexico gaven om allerlei redenen geen goed beeld van de verhoudingen. Niemand wist precies wie de grote favoriet zou zijn, en dat zorgde voor spanning. Iedereen keek vooral naar Red Bull en McLaren, maar toen beide teams een coureur verloren in Q1, verschoof de aandacht naar Ferrari. Carlos Sainz greep de pole nadat zijn teamgenoot Charles Leclerc een klein momentje kende in zijn laatste run.

Racepace

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was heel erg in zijn sas met de uitslag van de kwalificatie. De Fransman sprak zich na afloop opgewekt uit bij Sky Sports: "Het was een heel goede sessie, want beide rondjes in Q3 waren goed genoeg voor pole. Het was niet duidelijk dat we meer gefocust waren op de racepace, en dat is goed nieuws voor ons. We hadden de pole position niet verwacht, we keken meer naar morgen."

Onder de radar

Ferrari lijkt een beetje in de schaduw te rijden van de concurrenten. Toch leveren ze nu weer, en dat lijkt voor sommigen een verrassing te zijn. Vasseur heeft daar helemaal geen problemen mee: "We hebben het voordeel dat we onder de radar opereren. De discussies gaan meer over het gevecht tussen Lando en Max, de strijd tussen Zak en Christian en tussen Mercedes en wie dan ook. Voor mij is dit dus perfect. Laten we onder de radar blijven en focussen op wat we aan het doen zijn."