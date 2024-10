Sainz kan geluk niet op na pole: "Het waren twee geweldige ronden"

Carlos Sainz heeft zijn zesde pole position uit zijn Formule 1-carrière behaald. De Madrileen reed twee fenomenale rondes in Q3 die beiden voldoende waren voor P1. Hij kan niet geloven dat hij op dit circuit twee nagenoeg perfecte ronden heeft weten te produceren, wat hem ook nog eens op pole heeft gezet.

Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft in Mexico-Stad zijn eerste pole position sinds de Grand Prix van Singapore van 2023 behaald. De Spanjaard, die naar mate de kwalificatie vorderde steeds sneller werd, produceerde twee fenomenale ronden in Q3, waarmee hij Max Verstappen en Lando Norris te snel af was. Hij kan niet geloven dat hij op het Autódromo Hermanos Rodríguez twee nagenoeg perfecte ronden heeft gereden tijdens een kwalificatie.

"Ik ben heel erg blij", vertelt de 30-jarige tegenover F1.com. "Het waren twee geweldige ronden. Heel vaak heb je hier in Mexico het gevoel dat je de ronde op één of andere manier niet aan elkaar kan knopen, dat is ook onwijs lastig omdat je onwijs veel glijdt gedurende een ronde op dit circuit. Maar vandaag waren mijn twee ronden in Q2 bijna identiek, en bijna perfect. Het waren twee goede ronden die allebei voldoende waren voor pole, dus ik ben erg blij."

Outlap

In Mexico-Stad kon Ferrari dus wel voor de pole position strijden, terwijl het team in Austin een week geleden nog zo worstelde in de kwalificatie. Hoe hebben ze dat in een week tijd weten om te draaien? "Ja, ten opzichte van Austin hebben we, vooral aan mijn kant van de garage, een stap voorwaarts gezet in de kwalificatie. We hebben iets gevonden dat we konden toepassen tijdens de outlap, zodat ik mijn banden beter kon voorbereiden. Vandaag laat zien dat we de goede richting op aan het gaan zijn. Morgen wil het afmaken, maar ik ben ook al heel erg blij met de pole, omdat het laat zien dat we stappen zetten."

"Met beide auto's de finish halen"

Met Carlos Sainz en Charles Leclerc beiden in de top vier heeft Ferrari, zeker gezien de snelheid van de SF-24 tijdens de afgelopen races, een grote kans om morgen ook weer met de overwinning aan de haal te gaan. Het Italiaanse team bevindt zich bovendien in een goede positie om punten in te gaan lopen op McLaren en Red Bull in het constructeurskampioenschap, aangezien Sergio Perez en Oscar Piastri vanuit het achterveld moeten komen. Punten inlopen is echter niet de eerste prioriteit volgens Sainz.

"Onze eerste prioriteit is om morgen met beide auto's de finish te halen. We willen natuurlijk wel winnen, want die zeven of acht punten die je extra krijgt als je een race wint [ten opzichte van P2, red.] zijn voor ons erg belangrijk voor het constructeurskampioenschap. Ik hoop dan ook de leiding te behouden na de eerste bocht. Hopelijk is de racepace dan goed genoeg om de race te winnen."