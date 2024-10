Perez baalt: "Het voelde niet zo geweldig aan"

Sergio Perez werd op vrijdag hartstochtelijk toegejuicht door zijn fans op het Autódromo Hermanos Rodríguez. In de eerste twee vrije trainingen kwam hij niet zo sterk voor de dag. Perez stelt dan ook dat de vrijdag in Mexico voor hem niet zo geweldig is verlopen.

Perez staat onder grote druk. Er wordt getwijfeld aan zijn toekomst bij Red Bull, en zijn prestaties vallen tegen. In Mexico zijn de verwachtingen hoog en wordt Perez toegejuicht door tienduizenden fans rondom het circuit en in het indrukwekkende Foro Sol. In de eerste vrije training noteerde Perez slechts de tiende tijd, en in de tweede vrije training kwam hij niet verder dan de negende tijd.

Perez was niet tevreden, en daar deed hij dan ook niet geheimzinnig over na afloop van de tweede vrije training. Hij sprak zich uit in zijn terugblik op de vrijdag: "Het voelt niet zo geweldig. We hebben nog wat werk te verrichten in de langzame bochten. We lijken ver van de top verwijderd te zijn, dus we hebben nog wel wat huiswerk." Perez was blij met de steun van de fans, en hij hoopt wat voor ze terug te kunnen doen: "Ik had gehoopt dat we iets competitiever zouden zijn. Dat is helaas niet het geval. Maar je weet het nooit. De baan verandert en dan kan er van alles gebeuren."