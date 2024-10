Antonelli reed bewust niet op de limiet: "Wilde geen risico nemen"

Andrea Kimi Antonelli mocht gisteren tijdens de eerste training plaatsnemen achter het stuur van de W15 van Lewis Hamilton. De jonge Italiaan, die in Monza al na twee ronden crashte in VT1, wist de eerste training in Mexico wel uit te rijden. Hij is na de sessie dan ook content, maar geeft wel toe dat hij bewust niet op de limiet wilde rijden.

Mercedes-junior Kimi Antonelli mocht in Mexico-Stad voor de tweede keer in zijn carrière plaatsnemen achter het stuur van de W15 tijdens een officiële Formule 1-sessie. Nadat hij tijdens zijn thuisrace in Monza al in mocht stappen in de W15 van George Russell, mocht de pas 18-jarige Italiaan gisteren tijdens de eerste training het stuurtje overnemen van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Het was voor Antonelli niet alleen een nieuwe kans om meer te leren over de W15 - waarin hij volgend jaar zal gaan plaatsnemen als vervanger van de vertrekkende Lewis Hamilton - maar ook een gelegenheid om zich te revancheren van zijn dramatisch verlopen VT1 in Monza.

In Italië was de Mercedes-junior namelijk al na twee ronden keihard van de baan gestuiterd in Parabolica, waardoor het in Mexico-Stad alleen maar beter kon gaan. En dat ging het ook. De coureur uit Bologna kende een prima sessie, die hij afsloot op de twaalfde plaats.

Niet op de limiet

Als F1.com hem na de training vraagt hoe hij zijn tweede officiële sessie in de W15 heeft beleefd, geeft hij toe dat hij na Monza bewust niet op de limiet wilde rijden in Mexico. "Het was veel beter dan in Monza", vertelt Antonelli. "Ik reed veel kalmer vandaag. Ik wilde totaal geen risico nemen, want ik wilde de sessie gewoon goed doorkomen. Daardoor kon ik veel rondjes rijden en de auto en de banden iets beter leren kennen. Het was een prima sessie. Ik voelde ook dat ik niet op de limiet zat, en dat was volledig mijn eigen keuze, want ik wilde een sessie rijden die clean was."

Vloerschade

Zijn training was echter niet volledig clean, want binnen vijf minuten was de Italiaanse rijder over een onderdeel dat op de baan lag gereden. "Ik had het niet gezien", legt de 18-jarige uit. "Het was erg jammer, want ik liep daardoor ook behoorlijk wat vloerschade op. De schade was ook echt behoorlijk groot. Dat was niet bepaald ideaal, maar ik heb alsnog wat ronden kunnen rijden."

Verrast door hoeveelheid grip

Uiteindelijk kwam de Italiaan tot een twaalfde tijd in de sessie, die ruim 1,2 seconden langzamer was dan de snelste tijd van teamgenoot George Russell. Dat had volgens de Mercedes-junior niet alleen te maken met de schade en het niet willen rijden op de limiet, maar ook met de hoeveelheid grip die hij voelde op de zachte band. "Op de harde banden was ik bezig met een langere run, waardoor ik geen tijd had om me te focussen op één snelle ronde. Toen ik naar de softs overstapte, had ik veel meer grip, maar daar maakte ik niet bepaald gebruik van, omdat ik zeer verrast was door de hoeveelheid grip die ik had", legt Antonelli uit, die ondanks enkele problemen zeer tevreden is over zijn sessie: "Ik kon de snelheid behoorlijk snel oppakken. Ik zat niet op de limiet, maar het was prima zo.