Jos Verstappen begint uitstekend aan Rally du Valais

Jos Verstappen is uitstekend begonnen aan de tweedaagse Rally du Valais in Zwitserland. De Nederlander en zijn copiloot Renaud Jamoul eindigde sloot de eerste van twee dagen af op de vijfde plek.

Alle Nederlandse racefans weten het inmiddels: Jos Verstappen is weer lekker aan het racen in de rallysport. En dat doet de 52-jarige vader van Max Verstappen zeker niet onverdienstelijk. Zo liep de Nederlander iets meer dan twee weken nog nipt het podium mis tijdens de Tour de Corse Historique, de historische rally op het Franse eiland Corsica, waar hij uiteindelijk op een uitstekende vijfde positie eindigde met zijn copiloot Renaud Jamoul.

Dit weekend doet het duo opnieuw mee aan een rally: de Rally du Valais in Zwitserland. Ze rijden nu niet, zoals op Corsica wel het geval was, in een Porsche 911 Carrera, maar in een Skoda Fabia RS Rally2-auto. Deze rally duurt twee dagen, en ging gisteren van start. Op de vrijdag stonden drie verschillende klassementsproeven op het programma, die ieder twee keer werden aangedaan. Verstappen sr. en copiloot Jamoul begonnen niet onverdienstelijk en eindigden op P8, P7 en P10 tijdens de drie verschillende proeven, waardoor het duo op de helft van de eerste dag op 47 seconden van de Zwitser Jonathan Hirschi stond.

Daarna ging het zelfs nog beter lopen bij Nederlander en zijn copiloot. Tijdens de tweede ronde werden dezelfde drie stages opnieuw verreden, en daar plukte het duo zijn vruchten van. Het was duidelijk dat Verstappen sr. en Jamoul veel geleerd hadden van de eerste ronde over de drie zelfde stages en de opgedane ervaring kon het duo omzetten in snelheid. Dat was ook duidelijk terug te zien in de resultaten. Ze noteerden de zevende, vijfde en zesde tijd, waardoor het duo na de eerste dag op een keurige vijfde plaats staat in het klassement.

Vandaag zullen de drie laatste klassementsproeven op het programma staan, die ook twee keer zullen worden aangedaan.