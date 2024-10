Hamilton blijft vertrouwen houden in Mercedes-updates

Het team van Mercedes rijdt dit weekend in Mexico met twee verschillende specificaties. George Russell rijdt met de oudere onderdelen, terwijl Lewis Hamilton rijdt met de nieuwste onderdelen. Hamilton heeft ondanks zijn spin in Austin veel vertrouwen in de updates.

Het team van Mercedes kende een rampzalig weekend in Austin. De Duitse renstal zag George Russell crashen in de kwalificatie, en Hamilton viel uit in de race na een spin. De crash van Russell zorgde ervoor dat de nieuwe onderdelen op zijn bolide beschadigd raakte. Mercedes heeft deze nieuwe onderdelen niet op voorraad, dus ze stuurden de kapotte delen naar de fabriek in Brackley. Dat betekent dus dat ze pas weer in Brazilië beschikbaar zijn.

Balansproblemen

Hamilton rijdt dus in Mexico met de nieuwe onderdelen, en dat is opvallend. De zevenvoudig wereldkampioen leek in Austin te suggereren dat zijn uitvalbeurt werd veroorzaakt door de updates. Hij klaagde het hele weekend over balansproblemen, en na de kwalificatie leek hij zelfs te wijzen naar een mogelijke pitlanestart. Mercedes maakte die keuze niet, waarna Hamilton dus al na een paar rondjes uitviel.

Hobbelige baan

De Brit denkt een kleine week later anders over zijn invalbeurt. Hij vertrouwt op zijn updates, en hij laat aan Motorsport.com weten dat zijn uitvalbeurt werd veroorzaakt door de hobbelige baan: "We zien op de data dat we op drie wielen rijden, het linkerwiel begint te bewegen. De auto komt als het ware omhoog. De rijhoogte wisselt enorm, twaalf tot vijftien millimeter bij het ingaan van de bocht. En er was een rugwind van veertig kilometer per uur. Zoals je je kunt voorstellen, is er een klein window waarbinnen de downforce perfect is. Vervolgens wordt het te hoog. Dan val je van de piek. Het was een combinatie van al deze dingen. Als je de video bekijkt, dan zie je dat de auto begint te stuiteren, het linkerwiel gaat stuiteren, en dan verliezen we neerwaartse druk. De vloer is waarschijnlijk iets gevoeliger dan de vorige versie. Maar ik gebruik hem dit weekend ook omdat dit circuit minder hobbelig is. Dat is goed, want we hebben meer data nodig."