"Zieke Alonso slaat mediadag in Mexico over"

Fernando Alonso neemt dit weekend voor de 400ste keer deel aan een raceweekend. De Spanjaard zou vandaag plaatsnemen op de bank in de perszaal, maar hij zal niet aanwezig zijn. Aston Martin heeft namelijk laten weten dat Alonso ziek is.

Het team van Aston Martin staat dit weekend in het teken van het speciale jubileum van Alonso. De hoofdrolspeler ontbreekt echter op de mediadag in Mexico. Aston Martin laat op social media in een kort statement weten dat Alonso vanwege ziekte vandaag ontbreekt. Alonso doet er alles aan om morgen weer op tijd fit te zijn voor de tweede vrije training. Tijdens de eerste training wordt zijn plaats ingenomen door reservecoureur Felipe Drugovich. De Braziliaan zou al in actie komen, aangezien hij een rookie training rijdt.

Fernando Alonso is feeling unwell and will therefore not attend media day at the #MexicoGP. Fernando is focused on feeling 100% for Friday and his planned return to the AMR24 for Free Practice 2. pic.twitter.com/MeaKlwflBj