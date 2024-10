VCARB-teambaas ziet Lawson druk opvoeren bij Tsunoda

Liam Lawson reed in Austin zijn eerste race van het seizoen. De Nieuw-Zeelander verving Daniel Ricciardo bij VCARB en hij maakte direct indruk. Hij was sneller dan Yuki Tsunoda, teambaas Laurent Mekies denkt dat de Japanner nu ook aan de bak moet gaan.

Lawson maakte het hele weekend veel indruk. Hij maakte geen foutje, was razendsnel in Q1 en hij hielp daarna zijn teamgenoot Tsunoda in Q2. In de race moest Lawson vanwege een motorstraf vanuit het achterveld starten, maar dat hield hem niet tegen. Hij reed een puike race en hij kwam als negende over de streep. Zijn teamgenoot Tsunoda kwam slechts als veertiende over de lijn.

Overcut

Tsunoda meldde zich in de race gefrustreerd op de boordradio. De Japanner vroeg zich af hoe Lawson voor hem terecht was gekomen. VCARB-teambaas Laurent Mekies werd door Motorsport.com gevraagd of hij die frustratie kon begrijpen: "Natuurlijk. Een overcut gebeurt niet elke dag. Het is duidelijk dat de omgekeerde strategie heel goed werkte, zeker voor Liam, maar ook voor Colapinto. Ze namen wat risico met hun strategie."

Frustratie

Mekies was heel erg tevreden met hoe de strategie van Lawson uitpakte. De teambaas begrijpt aan de andere kant ook wel dat Tsunoda iets minder blij was: "Het is natuurlijk een beslissing die makkelijker te maken is als je achteraan start, maar het werkte bijzonder goed. De race was frustrerend voor Yuki omdat hij veel tijd in het verkeer doorbracht. En het is altijd moeilijk als je op een bepaald moment achtste ligt en je uiteindelijk buiten de punten finisht."

Nieuw niveau

Tsunoda was in de afgelopen jaren sneller dan Ricciardo en Nyck de Vries, maar nu moet hij echt gaan vechten. Lawson is zeer snel, en Mekies ziet dat natuurlijk ook: "Het is absoluut een kans voor hem om een nieuw niveau te bereiken. Dit is precies wat we willen, twee teamgenoten die elkaar pushen. De een gaat sneller in deze bocht, de ander gaat sneller in die andere bocht en ze zijn allebei in staat om zeer consistente rondetijden neer te zetten."