Norris strijdbaar: "Mislopen van podium in Austin was lastig"

Lando Norris maakt nog altijd kans op de wereldtitel. Afgelopen weekend was Max Verstappen hem te slim af in Austin, maar dit weekend wil Norris gaan terugslaan in Mexico. Hij heeft zin in het uitdagende weekend, en hij geeft eerlijk toe dat het een beetje pijnlijk was om het podium in Austin mis te lopen.

De McLaren van Norris was wekenlang oppermachtig in de Formule 1. Hij voelde zich thuis in zijn auto en dat leverde hem na de zomerstop twee zeges op. In Austin hadden Norris en McLaren het wat lastiger. Ze wilden het Verstappen moeilijk gaan maken, maar de Nederlander keerde weer terug aan de top. Hij won de sprintrace en in de Grand Prix kwam hij als winnaar uit de bus na een duel met Norris.

De twee titelrivalen vochten een mooi duel uit, maar uiteindelijk kleurden ze buiten de lijntjes. Norris haalde Verstappen in, maar dat gebeurde buiten de baan. Norris gaf de derde plaats niet terug aan Verstappen, en dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Hij kon vervolgens geen vijf seconden wegrijden bij Verstappen, en daarom mocht de Nederlander naar het podium. Bij McLaren waren ze boos, want Verstappen was ook buiten de baan gegaan.

Extra uitdaging

Norris focust zich nu vooral op het huidige raceweekend in Mexico. De Britse coureur heeft er heel erg veel zin in, zo laat hij weten in de preview van McLaren: "Ik vind het echt heel erg leuk om naar Mexico te komen. De fans zijn zeer gepassioneerd en de vibe is altijd leuk. Het is een interessante uitdaging voor ons coureurs met de hoge ligging van de stad, het is iets waar we tijdens het jaar voor trainen en deze extra uitdagingen maken het altijd nog leuker."

Lastig

Norris kijkt ook eventjes terug op zijn pijnlijke weekend in de Verenigde Staten. Hij wijst vanzelfsprekend naar het feit dat hij het podium misliep, maar de Britse McLaren-coureur wil de focus zelf weer leggen op de race in Mexico-Stad: "Dat we net het podium hebben gemist in Austin is een lastige, maar ik kijk ernaar uit om weer aan de bak te gaan dit weekend in Mexico. We gaan weer alles geven en we mikken erop om sterk af te sluiten."