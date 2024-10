Perez wil Mexico laten glimlachen: "Ga ik alles aan doen"

Sergio Perez rijdt dit weekend zijn thuisrace. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez zullen de fans de Red Bull-coureur dit weekend hartstochtelijk gaan toejuichen. Perez heeft er heel erg veel zin in, en hij wil zijn landgenoten op zondag een glimlach gaan bezorgen.

Perez is bezig met een lastige fase van het seizoen. Hij kan zijn teamgenoot Max Vestappen niet bijhouden, en er wordt getwijfeld aan zijn toekomst bij Red Bull Racing. Perez kan niets met de geruchten, maar in Austin wist hij afgelopen weekend geen goed resultaat te noteren. Op het Circuit of the Americas had hij een rampzalige kwalificatie en kwam hij in de race als zevende over de streep.

Gek weekend

In Mexico moet het beter, en dat weet Perez ook. De Red Bull-coureur heeft er vooral veel zin in. Hij verwacht drukke dagen, zo laat hij weten in zijn preview: "Mexico is het grootste weekend van het jaar voor mij, en het lijkt erop dat het elk jaar grootser wordt. Zelfs in Austin had ik het gevoel dat ik thuis was, dus ik denk dat dit wel eens een gek weekend kan worden! Het belangrijkste is dat ik me afsluit voor alles naast de baan en me focus op mijn werk wat ik moet doen. Het zou voor mij heel speciaal zijn als ik opnieuw een podiumplek kan scoren voor mijn fans en mijn land."

Lachen

Perez weet dat Red Bull nog altijd stappen moet zetten. In Austin ging het al beter met het team, en Perez weet dat vanzelfsprekend ook: "De auto kwam aardig onze kant op in het weekend in de Verenigde Staten, maar we moeten nog veel leren. Ik had het wat moeilijk met de balans, het is nu aan ons om deze problemen eruit te halen, zodat we op een compleet ander circuit zoals in Mexico-Stad competitief kunnen zijn. Ik doe er alles aan om op zondag mijn land een reden tot glimlachen te geven."