Duidelijke boodschap voor Perez: "Zullen we het over Lawson hebben?"

Helmut Marko is zeer te spreken over de prestaties van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander reed een sterke race in Austin en dat versterkte de geruchten over een mogelijke promotie naar Red Bull Racing. Marko wil het dan ook liever over Lawson hebben als hij naar Sergio Perez wordt gevraagd.

Perez staat immers onder druk bij Red Bull. Zijn prestaties zijn niet sterk, en zijn achterstand op Max Verstappen is groot. Men vraagt zich dan ook af of Perez volgend jaar nog wel bij Red Bull rijdt. Liam Lawson is door Red Bull aangewezen als de vervanger van Daniel Ricciardo bij VCARB, en in Austin reed hij een sterke inhaalrace. Vanwege een motorstraf moest hij vanaf de laatste startrij starten, en hij kwam als negende over de streep.

Perez werd op zijn beurt zevende, maar hij reed geen sterke race. Zijn achterstand op zijn teamgenoot Verstappen was ongeveer veertig seconden. Red Bull-adviseur Helmut Marko reageert met duidelijke taal bij Motorsport-Magazin: "Het waren 56 rondjes, wat betekent dat hij niet elke ronde een seconde langzamer was." Marko verandert snel van onderwerp: "Zullen we het over Lawson hebben? Dat was een mijlpaal. Die derde plaats in Q1 was een sensationele tijd. En in de race hadden we Alonso weer. Ik denk niet dat Alonso dat had verwacht, maar hij had zogenaamd een rekening te vereffenen na de sprint. Het was verfrissend. Op beide banden heeft hij geen fouten gemaakt."