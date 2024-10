Wolff ziet 'belangrijke' uitdaging voor Mercedes met oog op 2025

Het Formule 1-circus strijkt aankomend weekend neer in Mexico, waar de twintigste Grand Prix van 2024 op het programma staat. Voor het team van Mercedes een uitgelezen mogelijkheid om zich te revancheren voor een rampweekend in Austin, maar het is bovenal een extra mogelijkheid voor de Duitsers om hun auto uitvoerig te testen, stelt Toto Wolff.

Het team van Mercedes kende een rampzalig raceweekend in de Verenigde Staten. Lewis Hamilton worstelde het hele weekend met zijn W15 en zag zijn race na drie ronden al tot een einde komen, terwijl George Russell na een harde crash in de kwalificatie vanuit de pitstraat moest vertrekken. Aankomend weekend kan het daarom alleen maar beter gaan voor Mercedes, dat er ook op gebrand is om zich te revancheren, stelt teambaas Toto Wolff. "Na een moeilijk weekend in Austin hebben we de kans om direct terug te slaan in Mexico", vertelt de Oostenrijker in het persbericht van Mercedes.

2025

Het is echter niet alleen een mooie gelegenheid voor de Zilverpijlen om zich te revancheren, maar ook om de auto uitvoerig te testen. Dat is volgens de teambaas uit Wenen vooral cruciaal met het oog op volgend jaar. "Onze prestaties in Texas lieten zien dat er wel degelijk snelheid in de auto zit. Onze uitdaging is om dit constant uit de auto te halen. Dat is niet het resultaat van één specifieke uitdaging, maar van de interactie van de auto met zowel aerodynamische als mechanische factoren. We hebben nog vijf races om hieraan te werken voor het einde van het seizoen. Het is belangrijk dat we dat doen, niet alleen voor onze directe prestaties, maar ook om onszelf goed voor te bereiden op 2025."

IJle lucht

Het zal echter geen gemakkelijk weekend worden, denkt Wolff. Dat heeft vooral te maken met enkele uitdagingen die het weekend met zich meebrengt. "Mexico is vanwege de grote hoogte een unieke uitdaging. De krachtbron moet harder werken, en om de ijle lucht tegen te gaan, gebruiken we dan maximale neerwaartse kracht", legt de Oostenrijker uit. "Het is voor ons bovendien een nieuwe gelegenheid om ons recente updatepakket te evalueren."

Dit updatepakket zal tijdens de eerste vrije training getest gaan worden door Andrea Kimi Antonelli, die het stoeltje van Lewis Hamilton zal overnemen.