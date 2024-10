Wolff hekelt 'vreemde' en 'bizarre' straf van Russell

Afgelopen weekend in Austin waren veel teams ontevreden met de stewards. Er werden meerdere straffen uitgedeeld die voor controverse zorgden. Mercedes-teambaas Toto Wolff omschrijft de tijdstraf die zijn coureur George Russell ontving vreemd en bizar.

Russell startte de Amerikaanse Grand Prix vanuit de pitlane, en hij moest een flinke inhaalrace rijden. Hij ontving een tijdstraf van vijf seconden voor een duel met Sauber-coureur Valtteri Bottas. Volgens de stewards had hij Bottas van de baan geduwd in bocht twaalf. Uit de documenten van de FIA blijkt dat de stewards van mening waren dat Russell zich niet aan de Driving Guidelines hield en dat hij ruimte moest laten voor Bottas.

Voetnoot

Tijdens de race reageerde Russell verbaasd op zijn straf. Zijn teambaas Toto Wolff meldde zich ook op de boordradio en hij zei tegen Russell dat hij het een regelrechte grap vond. Het moment leek slechts een voetnoot in de race te worden, totdat er een soortgelijk moment plaatsvond met Max Verstappen en Lando Norris. De twee momenten werden na afloop van de race naast elkaar gelegd door fans op de sociale media.

Woedend

Na afloop van de race kon Mercedes-teambaas Wolff het niet laten om uit te halen naar de stewards. Hij reageerde bij Sky Sports woedend op de straf van Russell: "Het is inconsequent. Ik denk dat het met Valtteri niet eens een race was. We hebben een paar incidenten gezien die precies hetzelfde waren, maar die werden niet bestraft tijdens het racen om posities. Om die straf zelf dan wel te krijgen, is gewoon heel vreemd en bizar. Ik denk dat we weten waarom dat zo is, maar dat kun je natuurlijk niet op televisie zeggen."