Verstappen heeft geen medelijden met McLaren

Max Verstappen werd gisteren als derde geklasseerd in Austin. Hij kwam als vierde over de streep, maar Lando Norris kreeg een tijdstraf. Het duel tussen Verstappen en Norris was hard, en de Nederlander vond de straf terecht. Verstappen heeft ook geen medelijden met McLaren.

Norris reed het gat met Verstappen in de slotfase dicht. Rondenlang probeerde Norris zijn Nederlandse titelrivaal in te halen, maar keer op keer lukte het niet. In de laatste rondjes van de race wist Norris een inhaalactie in te zetten, maar dat ging niet helemaal volgens de regels. Norris en Verstappen schoten wijd, en Norris ging zijn tegenstander voorbij. Dit gebeurde echter buiten de baan, en dus kreeg Norris een tijdstraf van vijf seconden.

Duidelijk

Verstappen had geen problemen met de straf voor Norris. De Nederlander vindt het een terechte straf, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Voor mij is het allemaal vrij duidelijk: je kunt niet buiten de witte lijnen inhalen. Ik ben daar op dit circuit ook al eens voor bestraft, in 2017 of wanneer dat ook was. Ik probeerde nu gewoon kalm te blijven na het moment en het beste te doen met de auto die ik had. Het was niet makkelijk met hoe mijn banden er aan toe waren en ook niet met de hele situatie war ik in zat. Maar al met al heb ik wel genoten van ons gevecht."

Bocht 1

Het moment waar Norris een straf voor kreeg, was het tweede duel tussen de twee coureurs in de race. Ook in de eerste bocht van de race kwamen ze elkaar tegen. Verstappen: "Er was een gat aan de binnenkant en daar ben ik gewoon voor gegaan. Die bocht is erg breed en geeft je de kans om ofwel wijd te gaan of een krappe lijn te pakken. Ik ben ervoor gegaan en kwam alsnog als tweede de bocht weer uit. Dus starten als tweede en ook tweede rijden na bocht 1. Op dat moment reed Charles natuurlijk vooraan en dat was prima voor mij. Charles was toch sneller, dus hij reed gewoon weg. Daarna probeerde ik mijn eigen race te rijden."

Sympathie

Dat rijden van zijn eigen race lukte niet helemaal. Zijn laatste rondjes stonden in het teken van het verdedigen tegenover Norris. Gevraagd of hij een beetje sympathie kan opbrengen voor de reactie van McLaren, reageert Verstappen ontkennend: "Nee. Ik bedoel, ze klagen de laatste tijd sowieso veel. De regels zijn erg duidelijk. Buiten de witte lijnen kun je gewoon niet inhalen. Ik ben daar zelf zoals gezegd al eens voor bestraft."