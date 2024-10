Russell start Amerikaanse GP vanuit pitlane na crash in kwalificatie

Het team van Mercedes kent geen sterk weekend in Austin. In de kwalificatie zakte Lewis Hamilton door het ijs en crashte George Russell in de slotminuten van Q3. Die crash heeft nu gevolgen voor Russell, want de Brit moet de race vanuit de pitlane gaan starten.

Russell parkeerde zijn Mercedes aan het einde van de kwalificatie op harde wijze in de muur. De schade was groot, en uit de documenten van de FIA blijkt dat de monteurs van Mercedes tot twee uur na de sessie nog aan de wagen aan het werken waren. Ze hebben de parce fermé-regels verbroken en dit zal resulteren in een start vanuit de pitlane. Russells auto gaat terug naar de specificaties van Singapore De kans is groot dat hij in de pitlane gezelschap krijgt van Lewis Hamilton, want hij hintte na de kwalificatie al op veranderingen aan zijn set-up.