Verstappen kritisch op FIA-gala in Rwanda: "Daar moeten we het over hebben"

Max Verstappen is bezig met een goed weekend in Austin. Hij was sterk in de sprint kwalificatie, de sprintrace en de kwalificatie. Verstappen had ook weer tijd om kritisch vooruit te kijken. Hij plaatst een aantal vraagtekens bij het aanstaande FIA-gala in Rwanda.

Het FIA-gala staat eind dit jaar op het programma in de Rwandese hoofdstad Kigali. De keuze voor deze locatie is opmerkelijk, aangezien er nog geen grote autosporthistorie ligt in het Afrikaanse land. Daarnaast bestaat er veel twijfel over het doorgaan van het gala vanwege de uitbraak van het Marburgvirus in Rwanda. De FIA houdt de situatie goed in de gaten, maar de kans is groot dat de autosportkampioenen eind dit jaar moeten afreizen naar Kigali.

Veilig

Max Verstappen is op jacht naar de wereldtitel, en indirect dus ook naar een ticket naar Kigali. In Austin wijst Verstappen in gesprek met de internationale media eerst naar het Marburgvirus: "Het is aan de FIA om te bepalen of het veilig is of niet. Ik heb erover gelezen, maar de FIA moet zeggen of we daar wel of niet naartoe kunnen gaan. Of ik zelf denk of het veilig is om daarnaartoe te reizen, is een andere zaak." Met de keuze voor Kigali zelf heeft Verstappen geen probleem: "Weet je, die mensen verdienen het natuurlijk wel. Ze betalen ervoor. Maar als er verder niets aan de hand is, is er ook geen probleem."

Kosten

Verstappen heeft wel moeite met een ander aspect. De Nederlander wijst naar het feit dat niet alle coureurs beschikken over een goedgevulde portemonnee: "Weet je wat voor mij eigenlijk het probleem is? Het is niet zozeer dat het daar gehouden wordt, maar iedereen moet er op eigen kosten naartoe. Kijk, voor mij is dat geen probleem. Maar de coureurs uit de karts en de lagere categorieën, die moeten dat zelf allemaal ophoesten. Dus ja, dat vind ik wel een beetje ver gaan, dat je iedereen zover laat vliegen. Sommige mensen hebben dat geld gewoon niet."

Timboektoe

Verstappen is van mening dat dit het punt is waarover moet worden gesproken met de FIA. De Nederlander wakkert de discussie aan: "Misschien moeten we het daar een keertje over hebben. Als ze het in Timboektoe willen houden, is dat ook prima, maar dat ze er in ieder geval naar gaan kijken dat iedereen wordt vergoed. Want je wordt verplicht om ernaartoe te gaan. Maar vervolgens moet je wel zelf betalen. Dat is natuurlijk een beetje krom."