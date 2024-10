Norris razend trots op poletijd: "Beste rondje uit mijn loopbaan"

Lando Norris start de Amerikaanse Grand Prix van vandaag vanaf de pole position. De Britse McLaren-coureur was nipt sneller dan Max Verstappen, en dat zorgde voor tevredenheid. Volgens Norris was het waarschijnlijk het beste rondje dat hij in zijn loopbaan heeft gereden.

Max Verstappen werd gezien als de favoriet voor de pole position in Austin. Hij had op vrijdag de snelste tijd genoteerd in de sprint kwalificatie en hij had de sprintrace gewonnen. In de eerste twee sessies van de kwalificatie was Verstappen razendsnel, maar in Q3 ging het de andere kant op. Norris noteerde een snelle tijd in de eerste run. In de tweede run was Verstappen sneller, maar hij kon zijn rondje niet afmaken door een crash van George Russell.

Norris was heel erg blij met zijn polerondje, want het geeft hem veel extra zelfvertrouwen. De Britse coureur deelde zijn enthousiasme tijdens de persconferentie: "Ik denk dat dit waarschijnlijk de beste ronde uit mijn loopbaan was. Het was een heel goed rondje. Ik legde de lat te hoog in mijn tweede rondje, omdat ik niet dacht dat ik me veel zou verbeteren. Ik denk dat ik alles uit de auto heb gehaald. We hebben van de sprint naar de kwalificatie veel veranderd en we hebben zeker een stap voorwaarts gezet. Maar man, ik was veel aan het worstelen. Ik wist dat ik een beetje risico moest nemen en net een beetje extra geven. Het kwam nu allemaal goed samen. Het was zeker geen rondje dat ik kon herhalen. Ik ben heel blij, want ik had niet verwacht hier te staan."