Perez baalt als een stekker van waardeloze Q3: "Hadden erg veel pech"

Sergio Perez zat er tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten een stuk beter bij in vergelijking met de voorgaande sessies in Austin. De Mexicaan noteerde nog een vijfde tijd in Q2, maar kende een teleurstellend laatste deel van de kwalificatie. Dat had gedeeltelijk te maken met een fout, maar ook met brute pech.

Het is vooralsnog niet het weekend van Red Bull-coureur Sergio Perez. De Mexicaan stelde op vrijdag flink teleur met een elfde tijd tijdens de sprintkwalificatie, en hoopte op verbetering richting de kwalificatie voor de hoofdrace. Deze verbetering kwam er op zaterdag gedeeltelijk. De zesvoudig Grand Prix-winnaar scoorde geen enkel punt in de sprintrace, maar kende een redelijke kwalificatie. Hij worstelde duidelijk minder met zijn Red Bull-bolide en noteerde in Q2 zelfs een vijfde tijd. Dit kon hij echter niet doortrekken naar het laatste en beslissende deel van de sessie, waardoor hij uiteindelijk genoegen moest nemen met een teleurstellende P10.

De Mexicaan kon namelijk geen tijd noteren in het laatste deel van de kwalificatie. Hij baalt na de sessie dan ook als een stekker. "Ja, we hadden erg veel pech", vertelt de man uit Guadalajara tegenover Viaplay. "Mijn eerste ronde in Q3 was met gescrubde banden, en helaas schoot ik van de baan in bocht negen, waardoor ik de ronde verloor. We hadden een nieuwe set softs bewaard voor de tweede run, maar helaas konden we geen tijd neerzetten [door de crash van George Russell, red.]."

Toch ziet de Red Bull-rijder ook een positief punt. Hij voelde zich door enkele aanpassingen namelijk een stuk comfortabeler in zijn RB20. "We hebben inderdaad veel aanpassingen gemaakt. Ik denk dat we de juiste richting op zijn gegaan. We waren echt op de juiste weg, dus het zag er ook een stuk beter uit allemaal."