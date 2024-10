Hamilton hint op pitlane start: "Auto was een nachtmerrie"

De kwalificatie in Austin verliep rampzalig voor Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zakte volledig door het ijs. Hij kwam niet verder dan de negentiende (!) tijd en de teleurstelling was groot. Hamilton hintte na de kwalificatie op een pitlane start voor de race.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen kende een zware dag op het Circuit of the Americas. Hamilton reed geen sterke sprintrace, en hij klaagde daar ook over probleempjes met zijn Mercedes-bolide. In de kwalificatie ging het vervolgens nog slechter, en viel hij af in Q1. Hamilton zag zichzelf steeds verder terugzakken op de tijdenlijst, en uiteindelijk was hij alleen sneller dan de Chinese Sauber-coureur Guanyu Zhou.

Hamilton zat na afloop in zak en as. Met de teleurstelling in zijn lijf liep hij naar de mediapen. Voor de camera's van zijn landgenoten van Sky Sports vertelde hij wat er precies aan de hand was: "In de sprint hadden we een soort probleem met de voorwielophanging tijdens de opwarmronde. Ik had daar last van tijdens de sprintrace. Dat zorgde ervoor dat de balans heel lastig was. We hebben een aantal dingen veranderd en dat duwde ons in de richting van gisteren. In de kwalificatie was de auto een nachtmerrie. Ik moet waarschijnlijk vanuit de pitlane starten, want anders kan ik helemaal nergens komen."