Norris eerlijk na pole position: "Ik heb geluk gehad"

Lando Norris heeft de pole position voor de Grand Prix van Amerika op zijn naam geschreven. De Brit leek verslagen te gaan worden door titelrivaal Max Verstappen, maar de Nederlander kon zijn tijd niet meer verbeteren door een late crash van George Russell. Norris realiseert zich dat hij geluk heeft gehad, maar maalt daar niet om.

De strijd om de pole position barstte in Q3 onverwachts toch los. Lange tijd leek Red Bull-rijder Max Verstappen dé grote favoriet voor de pole position op COTA, maar Lando Norris zette in Q3 een tandje bij. De Brit had tot dat moment een 1;32.8 als snelste tijd genoteerd, maar haalde in het laatste deel alles uit de kast en kwam tot een 1:32.2, een rondetijd die 31 duizendsten rapper was dan die van de Nederlander.

Tijdens de tweede run in Q3 leek het toch nog mis te gaan voor de man uit Bristol. Hij verbeterde zich namelijk niet in sector één, terwijl achtervolger Verstappen een paarse tijd noteerde in de eerste sector die ruim tweeënhalve tienden rapper was dan Norris' tijd. Het was echter landgenoot George Russell die de reddende engel van Norris was. De Brit stuiterde hard van de baan af, nadat hij zijn bolide verloor bij het ingaan van bocht negentien, waardoor niemand zijn tijd nog kon verbeteren. Norris pakte op deze manier zijn zevende pole uit zijn F1-carrière.

"Het was een heerlijke ronde"

Als Norris na de kwalificatie gevraagd wordt naar zijn snelste ronde geeft hij aan dat hij werkelijk alles gegeven heeft. "Het was een heerlijke ronde. Ik zou niet veel sneller gegaan zijn dan mijn eerste ronde. Soms heb je gewoon een ronde dat je denk: 'Dat gaat lastig te verslaan worden'. Ik nam veel risico, en dat moest ik ook doen, want we hadden een achterstand tot dusver dit weekend. We hadden niet de snelheid van de Ferrari's en de Red Bulls. We moesten dus wel iets doen, en vandaag heb ik dat gedaan. Het is fijne manier om morgen aan de race te beginnen", vertelt de 24-jarige tegenover F1.com.

Ondanks zijn 'heerlijke' ronde weet de Brit ook dat hij erg veel geluk heeft gehad. "We hadden misschien niet de snelste auto vandaag. Carlos [Sainz, red.] en Max [Verstappen, red] gaven al aan dat ze sneller gingen. Ik heb geluk gehad, maar ik maal er niet om."

McLaren heeft aanpassingen doorgevoerd

Norris heeft met zijn pole position een uitstekende uitgangspositie voor de Grand Prix van zondag. Kan hij in tegenstelling tot de sprintrace morgen wel meestrijden om de winst? "Ja, het is lastig. Ik ga alles geven. Het was een lastige dag, een lastig weekend tot dusver, maar we hebben veel aangepast. We hebben aangepast wat we konden aanpassen en hebben alle veranderingen die we wilden doorvoeren doorgevoerd. Maar we gaan het zien. We hebben het eerste doel af kunnen vinken, nu moeten we het morgen afmaken, maar dat zal lastig gaan worden", besluit de drievoudig Grand Prix-winnaar.