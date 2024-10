Sainz blij met vermakelijke sprint: "Het waren leuke duels"

Carlos Sainz was één van de smaakmakers van de sprintrace in Austin. De Spanjaard ging met veel coureurs het duel aan, en dat leverde hem de tweede plaats op. Sainz was na afloop van de sprintrace een tevreden man, hij had genoten van zijn harde duels.

Max Verstappen was een fractie te snel, maar verder ging Sainz met iedereen het duel aan. De Spanjaard kruiste eerst de degens met zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Rondenlang vochten ze met elkaar, en uiteindelijk kwam Sainz als winnaar uit de bus. De Spanjaard ging daarna voorbij aan George Russell. Hij vervolgde zijn weg met het mes tussen de tanden, en hij profiteerde van een remfoutje van Lando Norris.

Sainz had genoten van zijn race op het Circuit of the Americas. De Spanjaard gaf een boks aan Verstappen en Norris, nam zijn trofee in ontvangst uit de handen van popster Sting en sprak met interviewer van dienst Günther Steiner: "Het waren leuke duels. Het was een goede sprint. Als de sprints op deze manier gaan, dan geniet je er altijd van. Het is net dat kleine beetje extra actie. We hadden veel duels, vooral in de eerste vijf rondjes. Tegen het einde van de race kreeg ik het moeilijk met de banden, maar ik zag dat Lando het ook zwaar had. Ik dacht dat ik met de DRS een kans zou hebben. We kregen het voor elkaar in bocht 1, en het was heel leuk."