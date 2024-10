Hamilton stelt dat hij sprintpole misliep door gele vlaggen

Lewis Hamilton start de sprintrace van vandaag vanaf de redelijk tegenvallende zevende plaats. In de sprint kwalificatie was hij goed bezig, maar viel hij later terug. Hamilton denkt dat hij zonder een gele vlag de pole position voor de sprintrace had kunnen pakken.

Hamiltons team Mercedes zag er in de sprint kwalificatie in Austin zeer snel uit. De pace was goed, en in het derde gedeelte van de sprint kwalificatie kwamen ze direct de baan op. George Russell noteerde een snelle tijd die uiteindelijk goed genoeg bleek te zijn voor de tweede startplaats. Hamilton noteerde ook pijnsnelle sectortijden, maar Franco Colapinto was gespind waardoor er met gele vlaggen werd gezwaaid. Dit zorgde ervoor dat Hamilton van het gas moest gaan.

Hamilton baalde na afloop van de sprint kwalificatie als een stekker. De Brit had gehoopt op een goed resultaat, en dat lukte dus niet. Aan Motorsport.com liet hij weten hoe hij zich voelde: "Ik had gewoon pech met de gele vlag. Het is wat het is. Ik was bezig aan een tijd die vier tienden sneller was, maar goed." Gevraagd of hij de pole had kunnen pakken, reageert Hamilton bevestigend: "Ja, maar het is niet anders. Het positieve is dat het team een stap heeft gemaakt met de auto. De update werkt goed. Ik ben iedereen in de fabriek erg dankbaar voor het werk dat ze hierin hebben gestoken, want het was een zware opgave om deze update hier te krijgen en ervoor te zorgen dat deze naar behoren werkt. Het is nog niet voorbij, op zaterdag krijgen we een nieuwe kans."