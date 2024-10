Tevreden Verstappen houdt slag om de arm na sprintpole

Voor Max Verstappen en Red Bull Racing is het cruciale raceweekend in Austin erg fijn begonnen. De Nederlander snelde met zijn geüpdate bolide naar de sprintpole en was na afloop te spreken over zijn RB20. Toch wil hij niet te vroeg juichen, want hij had nog steeds last van balansproblemen.

Red Bull-coureur Max Verstappen beleefde tot dusver een frustrerende tweede helft van het Formule 1-seizoen 2024. De Nederlander worstelde met zijn RB20 en de McLarens waren veel te snel. Het is dan ook alweer een tijd geleden dat de kampioenschapsleider een pole position of raceoverwinning op zijn naam schreef. Daarvoor moeten we officieel gezien terug naar de Grand Prix van Oostenrijk, waar Verstappen op zaterdag met de pole aan de haal ging.

"Voelde me behoorlijk comfortabel in de auto"

Aan deze negatieve reeks moest in Austin een einde gaan komen. Red Bull bracht daarom nieuwe updates mee naar COTA, waar Verstappen weer mee moest gaan strijden om pole positions en overwinningen. De Nederlander kende een prima eerste training en hoopte deze lijn door te kunnen trekken naar de kwalificatie voor de sprintrace. Daar slaagde de 27-jarige uitstekend in, want hij ging na een spannende sessie met de pole position aan de haal op COTA. De drievoudig wereldkampioen was na de sessie erg opgelucht en was bovendien erg te spreken over zijn RB20.

"Ja, het was een hele positieve dag", vertelt de Red Bull-rijder tegenover F1TV. "De auto zat vanaf de eerste ronde meteen in de juiste window. Ik voelde me behoorlijk comfortabel in de auto en kon de high-speed bochten ook aanvallen, waardoor we daar ook erg snel waren", verklaart de Nederlander, die benadrukt dat het zeker geen gemakkelijke sessie was. "Een sprinkwalificatie is altijd erg tricky. Je hebt tijdens de eerste twee sessies mediumbanden en tijdens het laatste deel gebruik je softs. Op de mediums heb je al wel een beetje een referentie, maar in Q3 heb je de zachte banden en heb je bovendien maar één rondje. Dat is niet makkelijk, maar het is hetzelfde voor iedereen. Je kan hierdoor ook niet helemaal tot de limiet gaan, dus je moet een klein beetje marge houden."

Balansproblemen

Toch is Verstappen niet helemaal tevreden, want de problemen zijn nog niet helemaal verholpen. "Het [de auto, red.] was oké. Als ik naar mijn ronde kijk, had ik nog steeds wel wat balansproblemen. We staan wel voor de rest, dus dat is positief. Ik ben ook zeker blij, maar ik ben me er ook van bewust dat er veel snelle auto's om me heen staan. Maar het is zeker een positieve terugkeer", aldus de leider in het rijderskampioenschap, die aangeeft wat de belangrijkste punten voor zondag zijn: "De auto rijdbaar maken en op de banden letten is voor ons het belangrijkste."