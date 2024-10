Frustratie bij Perez na teleurstellende elfde tijd

Sergio Perez was één van de verliezers van de sprint kwalificatie in Austin. Op het Amerikaanse circuit had Perez het ouderwets lastig en kwam hij niet verder dan de elfde tijd. Na afloop was Perez dan ook aan het balen, hij baalt van het gebrek aan progressie.

Perez was in de sprint kwalificatie op het Circuit of the Americas veel langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander kende een positieve dag met de sprintpole, terwijl Perez de hele sessie aan het worstelen was. Zijn tijd in SQ2 was net iets beter dan zijn tijd in SQ1, en het leek erop alsof hij weer aan het vechten was met zijn RB20. Het waren geen fijne signalen voor de rest van het weekend.

Na zijn veel te korte sprint kwalificatie meldde Perez zich bij de internationale media. De Mexicaan was enorm teleurgesteld toen hij zich uitsprak voor de camera van Viaplay: "Dit is heel, heel erg frustrerend. Vooral het feit dat we geen progressie hebben geboekt van SQ1 naar SQ2." Perez wees ook nog naar zijn banden, en hij focust zich nu de rest van het raceweekend op COTA: "Hopelijk zijn we in staat om veel te leren over de auto, zoals we vandaag ook hebben gedaan. We moeten ervoor zorgen dat we alles op een rijtje krijgen in de kwalificatie."