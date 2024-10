Piastri baalt van Q1-exit: "Probeerde te snel te gaan"

Voor Oscar Piastri was de sprintkwalificatie er één om snel te vergeten. De Australiër kwam niet verder dan een zestiende tijd, omdat zijn snelste ronde werd verwijderd vanwege track limits. Hij baalt van zijn fout, maar houdt vertrouwen voor de rest van het weekend.

Het team van McLaren lijkt het dit weekend wat lastiger te hebben dan de afgelopen paar races. Lando Norris en Oscar Piastri stoeien erg met de MCL38 en schoten tijdens de eerste vrije training meermaals van de baan. Ook tijdens de kwalificatie ging het niet van een leien dakje. Norris wist zich nog wel te kwalificeren als vierde, maar teamgenoot Piastri kwam niet verder dan de zestiende tijd. De Australiër leek in het eerste deel van de kwalificatie op weg naar een tijd die goed genoeg was om door te gaan naar Q2, maar verloor zijn snelste rondetijd door een track limit in bocht negentien. Na de kwalificatie geeft hij aan dat dat volledig zijn eigen fout was.

"Het grootste gedeelte van de ronde was goed, maar ik maakte een aantal fouten in de laatste sector, vooral in de één na laatste bocht [bocht negentien, red.]", vertelde de tweevoudig Grand Prix-winnaar tegenover Viaplay. "Ik probeerde iets té snel te gaan, en daar betaalde ik de prijs voor. Het is zonde. Aan de andere kant is dit het voordeel van een sprintweekend, want morgen heb ik weer een nieuwe kans."

"Concurrentie is sterker geworden"

Van buitenaf lijkt het er dus op dat McLaren meer worstelt met de MCL38 dan normaal, maar volgens Piastri valt dit allemaal wel mee. Hij wijst vooral naar de concurrentie die sterker is geworden. "Het voelde oké, misschien [is de auto, red.] niet zo sterk in vergelijking met de afgelopen races. Dat komt niet doordat wij zwakker zijn, maar waarschijnlijk omdat de concurrentie sterker is geworden", aldus Piastri, die aangeeft dat McLaren er gewoon goed bij zit in Austin. "We gaan het zien. Ik ben er zeker van dat we in het gevecht [vooraan, red.] zitten. Lando zat er goed bij en streed mee voor de sprintpole, dus we zitten zeker niet ver van de rest af, maar we hebben gewoon wat lastiger dan de afgelopen paar weekenden."