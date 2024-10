Moeilijke dag voor Norris: "Worstel met de balans en de set-up"

Max Verstappen greep vandaag de sprintpole op het Circuit of the Americas. De Nederlander deelde daarmee een eerste tik uit in de strijd met Lando Norris. De Britse McLaren-coureur noteerde zelf de vierde tijd, en daar was hij niet helemaal tevreden mee.

Norris werd voorafgaand het weekend gezien als de favoriet voor zege. De McLaren is normaal gesproken op alle soorten circuits goed, en het team introduceert dit weekend een groot updatepakket. Norris verkeert daarnaast in goede vorm, maar in de sprint kwalificatie had hij het lastig. Hij moest echt vechten, en dat zorgde ervoor dat de vierde tijd zijn plafond was. Verstappen was uiteindelijk 0,250 seconden sneller.

De man met startnummer vier start de sprintrace van zaterdag dus vanaf de vierde plaats. Hij was echter niet tevreden, zo liet hij na afloop in duidelijke taal weten voor de microfoon van F1 TV: "Ik ben vierde, dus het is geen geweldige dag. Ik ben al de hele dag aan het worstelen met de balans en met de set-up. Op een bepaalde manier ben ik wel blij met de vierde plaats, want ik had het gevoel dat het veel slechter had kunnen zijn. Maar mijn rondje was wel schokkend. Het was geen slechte dag, het had erger kunnen zijn, maar ook beter. Maar ik kan hier mee leven."