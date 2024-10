Horner roemt Verstappen na sprintpole: "Hij heeft het echt genaild"

Max Verstappen heeft de sprintpole in Austin op zijn naam geschreven. De Nederlander versloeg in een spannende Q3 George Russell met 49 duizendsten. Red Bull-teambaas Christian Horner kan zijn geluk niet op.

Het was alweer eventjes geleden, maar vanavond was het eindelijk weer zover: Max Verstappen heeft een pole position in de Formule 1 op zijn naam geschreven. De Nederlander zat er gedurende de hele sprintkwalificatie goed bij en dook met een uitstekende ronde in Q3 nipt onder de tijd van Mercedes-rijder George Russell. Christian Horner is zeer tevreden met de prestaties van zijn coureur. "Hij [Verstappen, red.] was erg solide gedurende de hele kwalificatie", begint de Brit tegenover Viaplay. "Natuurlijk is het tricky met maar één rondje aan het einde, maar hij haalde er alles uit. Het is een perfecte manier om het weekend te starten", aldus Horner, die vooral de laatste sector van de Nederlander roemt. "Het was een geweldige laatste sector [van Max, red.], vooral bocht negentien was exceptioneel. Hij heeft het echt genaild en het was een uitstekende ronde."

Voor Verstappen is het zijn eerste pole position sinds de Grand Prix van Oostenrijk. Als Horner gevraagd wordt of hij de laatste pole van de 27-jarige Red Bull-coureur nog kan herinneren, moet hij even denken. "Het is voor iedereen binnen het team een geweldige manier om het weekend te starten. Deze sprintpole is onze eerste pole sinds, ik kan het me niet eens meer herinneren", zegt de 52-jarige teambaas, die uiteindelijk ook op de thuisrace van Red Bull komt. "In Oostenrijk inderdaad. Al was het eigenlijk in Spa, maar daar hadden we een gridstraf voor een motorwissel.

Niet te hard juichen

De Britse teambaas wil echter niet te hard juichen, want weet dat Verstappen en Red Bull dit kunstje op zaterdag en zondag moeten herhalen. "Het is een goede start, maar de punten worden pas morgen en zondag pas uitgedeeld. Het geeft wel goede informatie voor de rest van het weekend. We kunnen na de sprintrace ook nog wat aanpassingen maken. Het zal daarom ook een beetje een oefenrun worden morgen, al zullen de omstandigheden morgen wel weer anders zijn dan vandaag."

"De FIA is meer dan blij met onze auto"

Voor Red Bull is de pole helemaal lekker na de hele situatie rondom het bib-apparaat van het team. Daarmee zou Red Bull de rijhoogte van de RB20 kunnen aanpassen. Het systeem zelf is niet verboden, maar er waren geruchten dat Red Bull de rijhoogte tussen de kwalificatie en de races - oftewel onder parc fermé-omstandigheden - had aangepast, wat volgens de reglementen verboden is. Red Bull gaf toe dat het systeem bestond, maar gaf aan het niet gebruikt te hebben onder parc fermé-omstandigheden.

Horner is dan ook blij dat Red Bull met een pole kon reageren op de hele situatie. "Er is wat geluid, maar dat is normaal in de Formule 1. Het belangrijkste is dat de FIA meer dan blij is met onze auto. Onze auto heeft over de afgelopen twee jaar ook meer tijd met de FIA besteed dan de andere teams samen gedurende die periode", aldus Horner.