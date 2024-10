Verstappen realistisch: "Komen nog heel wat tekort"

Voor Max Verstappen en Red Bull Racing wordt het Grand Prix-weekend in Austin een cruciale. Het Oostenrijkse team heeft al acht races op rij niet gewonnen, maar hoopt met de Austin-updates een einde te kunnen maken aan deze negatieve reeks. Verstappen tast nog in het duister wat betreft de updates en stelt dat Red Bull een groot gat moet overbruggen naar McLaren.

Red Bull-coureur Max Verstappen heeft met nog zes Grands Prix te gaan een voorsprong van 52 punten op titelrivaal Lando Norris, en dat terwijl de Nederlander al acht races op rij niet heeft weten te winnen. De laatste overwinning van Verstappen dateert uit juni van dit jaar, toen hij de Grand Prix van Spanje op zijn naam schreef. Red Bull en Verstappen hopen in Austin een einde aan deze negatieve reeks te maken met behulp van wat nieuwe onderdelen die de Oostenrijkse renstal dit weekend zal introduceren.

Verstappen tast in duister

Verstappen heeft de updates ook hard nodig in de strijd met Norris, want de Brit liep na de zomerstop al 26 punten in op de Nederlander in vier races tijd. Red Bull moet daarom een stap gaan zetten, zodat Verstappen zich weer standaard kan mengen in het gevecht vooraan. Als de Nederlander door de internationale media gevraagd wordt naar de updates heeft hij eigenlijk geen idee wat hij ervan moet verwachten.

"We zullen het wel zien, al hebben we niet veel tijd om alles echt te testen. Ik weet op dit moment dus ook niet wat het zal geven", verklaart de kampioenschapsleider, die aangeeft dat de update gebaseerd is op de lessen die hij en zijn team geleerd hebben in Monza, waar de balansproblemen écht zichtbaar werden. "We hebben zeker veel geleerd van Monza. En dit pakket is er gekomen na de lessen van Monza."

Sprintweekend

Dit weekend staat niet alleen de negentiende Grand Prix van 2024 op het programma, maar het is ook tijd voor de vierde sprintrace van het jaar. Dat maakt het volgens de 27-jarige Nederlander nog lastiger om het pakket echt te kunnen testen. "Het is erg moeilijk, omdat je maar één sessie hebt. Je begint dan gewoon met de auto. Je hebt het pakket en dat probeer je uit te balanceren en dan moet je de beste afstelling vinden. Dan vertrouw je natuurlijk op de data, ook van de engineers, of ze tevreden zijn met de upgrade of niet", legt de drievoudig wereldkampioen uit.

Op gelijke hoogte met McLaren?

Tegenover F1.com ging Verstappen nog verder in op de nieuwe update. Verwacht hij door de update weer met McLaren te kunnen strijden om overwinningen? "Als we de auto verbeteren, hebben we natuurlijk meer snelheid, dus dan wordt het wat comfortabeler. Op dit moment weten we dat we nog behoorlijk wat tekortkomen [op McLaren, red.] en we moeten het stap voor stap doen. Er zijn niet veel races meer over, maar ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we goede races kunnen hebben", aldus de Red Bull-coureur.