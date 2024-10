Zak Brown onthult: "We waren bijna failliet"

Het team van McLaren heeft de afgelopen anderhalf jaar een zeer knappe ommekeer bewerkstelligd, en dat terwijl het team bijna failliet was in 2020, zo onthult McLaren-CEO Zak Brown.

McLaren staat er momenteel zeer goed voor in de Formule 1. Het team uit Woking was aan het begin van 2023 nog één van de langzaamste teams op de grid, maar mag zich door de nieuwe technische structuur en de daaropvolgende succesvolle updates nu het te kloppen team in de koningsklasse van de autosport noemen. McLaren gaat door de fenomenale ommekeer nu zelfs voor het eerst sinds 2014 aan de leiding van het constructeurskampioenschap, en kan met Lando Norris ook nog kampioen worden bij de rijders. Je kan ook wel zeggen dat McLaren eindelijk weer terug is waar het hoort.

"Dacht dat het niet zo erg kon zijn"

Maar het had niet veel gescheeld of het Britse team was er helemaal niet meer geweest. In 2020, tijdens de coronacrisis, was het team op sterven na dood, zo onthult Zak Brown, de Chief Executive Officer, in gesprek met The New York Times. De Amerikaan, die eind november 2016 werd aangekondigd als de uitvoerend directeur van de McLaren Technology Group en anderhalf jaar later de CEO van McLaren Racing werd, is nog steeds verbijsterd over wat hij aantrof bij het Britse team.

"Ik kwam binnen zonder te begrijpen hoe erg het was, omdat ik opgroeide rond McLaren en het leek op het almachtige McLaren", begint Brown zijn verhaal. "Ik dacht dat het niet zo erg kon zijn, maar ik vond, in willekeurige volgorde, een team dat zijn slechtste jaar in de geschiedenis van McLaren had gehad; een blanco raceauto met een sponsorbedrag dat zo laag was dat het wel een record moest zijn, chauffeurs die niet voor ons wilden rijden en een zeer ontevreden personeelsbestand dat geen leiderschap had, dus het was ieder voor zich. Het team had veel schulden, veel complottheorieën en een gebrek aan vertrouwen. Verder was de plek geweldig."

Coronapandemie brengt McLaren in moeilijkheden

De Amerikaan voerde daarom wijzigingen door en deze leken zich uit te betalen in 2020. "Het werd heel duidelijk dat we geen richting hadden. We waren de weg kwijt, waardoor de resultaten slecht waren en er veel chaos en negativiteit rondom het team hing", vervolgt de McLaren-CEO. "Het kostte wat tijd om die koers te corrigeren, een aantal veranderingen door te voeren, een heel nieuw leiderschapsteam op te zetten, stap voor stap. In 2020 betaalde dit zich uit en gaven ze [de fabriek, red.] ons een goede auto. Het was het tweede jaar dat we het rijdersduo Norris en Carlos Sainz Jr. hadden, en met de nieuwe sponsoring gingen we een goede kant op en hadden we enig momentum. Toen sloeg Covid toe."

"Zo dichtbij waren we"

De Formule 1 heeft de coronapandemie doorstaan. De sport moest het seizoen, dat eigenlijk in maart van start zou gaan in Melbourne, wel uitstellen tot juli, maar kon zonder fans en onder strikte beperkingen wel zestien Grands Prix afwerken. Het kostte McLaren echter bijna haar bestaan, onthult Brown. "Toen ik begon, leden we een verlies van meer dan 100 miljoen pond per jaar. Ik beschermde het team en zei: 'Alles is geweldig', maar niet alles was geweldig. We zaten in grote financiële problemen. Net toen we op de baan, maar ook financieel het tij aan het keren waren, kregen we een nieuwe klap te verwerken", doelt ", de 52-jarige uit Los Angeles op de coronapandemie. "Sponsoren stopten, het prijzengeld werd aanzienlijk verlaagd. We waren bijna failliet. We waren daar een maand of twee van verwijderd. Zo dichtbij waren we."

Van bijna failliet naar recordomzet

Het team uit Woking moest daarom werknemers ontslaan en vaste activa, zoals historische bolides, verkopen. Bovendien verkocht het team 15 procent van haar belangen aan de New Yorkse sportinvesteringsgroep MSP Sports Capital, dat ongeveer 185 miljoen pond in McLaren investeerde. En dat was niet alles, want in april 2021 verkocht de McLaren Group haar hoofdkantoor in Woking voor zo’n 185 miljoen pond aan het Amerikaanse Global Net Lease. McLaren, dat het hoofdkantoor wel kan blijven gebruiken door een leaseovereenkomst van twintig jaar, kon zo haar hoofd boven water houden en weer opklimmen naar de top van de Formule 1.

"Ik heb altijd de innerlijke overtuiging gehad dat we het geld zouden krijgen en/of dat de aandeelhouders uiteindelijk zouden optreden", aldus Brown. "Ik was erg gestrest, maar ik had altijd het gevoel dat we er uiteindelijk wel uit zouden komen, en dat is ook gelukt."

McLaren is volgens de 52-jarige Brown inmiddels ook alweer een paar jaar winstgevend. De omzet van het Britse team was dit jaar ruim 500 miljoen pond, wat een recordomzet is, aldus Brown.