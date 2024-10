Norris wil 2024 niet als 'mislukt' bestempelen bij mislopen titel

Lando Norris heeft nog zes races de tijd om de achterstand van 52 punten op titelrivaal Max Verstappen goed te maken. Mocht hem dat niet lukken, beschouwt hij het Formule 1-seizoen 2024 toch als een succesvol seizoen.

Het Circuit of the Americas vormt dit weekend niet alleen het decor voor de negentiende Formule 1 Grand Prix van 2024, maar is ook de plek waar de titelstrijd tussen Lando Norris en Max Verstappen een vervolg zal krijgen. De Brit begint aan het weekend met een achterstand van 52 punten op de Nederlander, en zal er dus alles aan willen doen om dit weekend een grote hap uit die achterstand te nemen.

Er zal echter wel veel moeten gebeuren, wil de man uit Bristol dit seizoen nog met de wereldtitel aan de haal gaan. Zeker omdat Verstappen in de laatste zes races en drie sprintraces van dit jaar voldoende heeft aan tweede plaatsen om zijn vierde titel veilig te stellen.

Gemiste kansen

Dat betekent echter niet dat het onmogelijk is voor Norris om de achterstand in te halen. De 24-jarige won de laatste race voor de 'herfststop' namelijk met meer dan 20 seconden voorsprong op Verstappen, en de MCL38 lijkt op alle type circuits bijzonder snel te zijn. Je kunt ook gerust stellen dat de McLaren-bolide vanaf de GP van Miami als de maatstaf kan worden gezien, terwijl Red Bull bijna overal worstelt met haar RB20. Norris heeft daarom ook toegegeven dat als hij de titel misloopt dit jaar, hij wel zal balen van de 'gemiste kansen'.

"Er zijn altijd dingen, ongeacht in welk jaar je zit, waarvan je denkt dat je dit beter had kunnen doen of dat beter had kunnen doen", gaf de drievoudig Grand Prix-winnaar toe tegenover de internationale media. "Zelfs op dit moment zijn er al dingen waar ik denk: 'Shit, als ik nou dit of dat had gedaan.’ Ik ga niet zeggen op welke momenten ik doel, maar als ik het kampioenschap met een paar punten verlies, kan ik gemakkelijk naar bepaalde races wijzen en zeggen: 'Ik heb hier waarschijnlijk een verkeerde beslissing genomen.' Maar als ik het [kampioenschap, red.] met één punt verschil win, weet ik zeker dat Max ook bepaalde momenten kan aanwijzen waarop hij het verloren heeft", vertelt Norris, die niet naar excuses wil zoeken. "Het is makkelijk om excuses en redenen voor dingen te verzinnen. Als ik tweede word, is dat omdat Red Bull en Max het beter hebben gedaan. Dat is mijn enige antwoord."

"Het is hoe dan ook een succesvol seizoen geweest"

Momenteel lijkt McLaren de snelste bolide op de grid te hebben, waardoor Norris een behoorlijk voordeel heeft ten opzichte van zijn concurrent Verstappen. Toch zou de Brit zijn Formule 1-seizoen niet als een mislukking bestempelen, mocht hij dit jaar de wereldtitel mislopen. "Onze verwachtingen zijn nu: we zijn een topteam en we vechten voor overwinningen, voor het constructeurskampioenschap en voor het coureurskampioenschap. Net zoals het fout kan gaan, kan het ook goed gaan. We vechten tegen de besten van de besten en het was een leuk jaar. Ik denk dat het hoe dan ook een succesvol seizoen is geweest."