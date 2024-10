Marko wijst cruciale factor voor succes in Austin aan

Voor Red Bull Racing wordt het Grand Prix-weekend in Austin een cruciale. Het team heeft al acht races op rij niet gewonnen, maar hoopt met de Austin-updates een einde te kunnen maken aan deze negatieve reeks. De adviseur van het team uit Woking, Helmut Marko, heeft vertrouwen in aankomend raceweekend en deelt de cruciale factor tot succes.

De Grand Prix van Spanje op 23 juni van dit jaar is nog altijd de laatste race die Red Bull Racing heeft weten te winnen in de koningsklasse van de autosport. Sindsdien was het voor de regerend kampioenen zelfs een uitdaging om mee te strijden om de podiumfinishes, terwijl grote concurrent McLaren op alle type circuits snel was en meerdere overwinningen op haar naam schreef. Het team uit Woking maakte daardoor een achterstand van meer dan honderd punten goed in het constructeurskampioenschap en werd zodoende het eerste team in twee jaar dat Red Bull Racing van de eerste plaats in het constructeurskampioenschap stootte.

Max Verstappen heeft daarentegen nog wel een voorsprong van 52 punten op titelrivaal Lando Norris, maar dit was vier races geleden nog 78 punten. De Nederlander en Red Bull Racing zullen dus een tandje bij moeten zetten om Verstappen in ieder geval aan zijn vierde wereldtitel te helpen dit jaar. Dat hoopt de Oostenrijkse renstal te gaan doen door middel van nieuwe updates die het dit weekend in Austin zal introduceren. Deze nieuwe updates moeten er namelijk voor zorgen dat de balansproblemen - waar Red Bull al lange tijd mee worstelt - verleden tijd zullen zijn, waardoor Verstappen eindelijk weer op eigen kracht voor de overwinning moet kunnen meevechten.

Om op het Circuit of the Americas {COTA) succes te kunnen behalen, zal Red Bull één ding voor elkaar moeten krijgen, stelt Helmut Marko. "We moeten de auto in de eerste training al in de juiste window zien te krijgen, al is dat de laatste tijd niet echt ons sterkste punt geweest", antwoordt de 81-jarige op de vraag wat het Red Bull-concept dit weekend moet zijn.

Constructeurstitel

Als Red Bull weer succes kan behalen, denkt Marko, die eerder nog stelde dat het kampioenschap voor de teams een verloren zaak was, dat Red Bull nog kans heeft op de constructeurstitel. "Als Max het weer voor elkaar krijgt races te winnen, zal Sergio Perez ook weer helemaal vooraan staan en dan zijn we weer terug in de race voor het constructeurskampioenschap." Red Bull moet dan wel een achterstand van 41 punten goedmaken op McLaren.