Berger verwacht titel Verstappen: "Norris soms kwetsbaar onder druk"

Dit weekend gaat in Austin de strijd om de wereldtitel weer verder. Aangezien er een sprintrace wordt verreden, kunnen er veel punten worden gescoord. Gerhard Berger denkt dat Max Verstappen de titelstrijd gaat winnen en dat Lando Norris kwetsbaar is onder druk.

Norris heeft in de afgelopen races de druk op Verstappen opgevoerd. Terwijl Verstappen en Red Bull worstelden, sloeg Norris toe. De Britse McLaren-coureur won met overmacht in Zandvoort en Singapore en zijn achterstand bedraagt nog maar 52 WK-punten. Norris is allesbehalve kansloos, maar hij weet ook dat de titel naar Verstappen gaat als hij elke race op de tweede plek weet te eindigen.

Geen ruimte

De titelstrijd wordt wereldwijd met veel interesse gevolgd. Ook oud-coureur en voormalig Toro Rosso-teambaas Gerhard Berger geniet ervan. De Oostenrijker bespreekt het titelduel met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport: "Ik verwacht een zwaar bevochten finale en ik geloof dat Norris tot de laatste race een kanshebber zal zijn op de wereldtitel. Er zal alleen geen ruimte zijn voor fouten."

Kwetsbaar

Het is vooral voor Norris van belang om geen fouten te maken. De Brit deed dat in het verleden wel, terwijl Verstappen altijd zeer constant bleef. Berger gaat verder met zijn betoog: "Red Bull heeft veel potentie en veel ervaring. Het team is alleen op Verstappen gericht. Ik heb het gevoel dat hij uiteindelijk dit wereldkampioenschap zal gaan pakken. Norris blijkt een uitstekende coureur te zij, zelfs als hij er soms een beetje kwetsbaar uitziet onder druk."

Terugval

Dat Norris zo dichtbij is gekomen, komt ook door de tegenvallende prestaties van Red Bull. De Oostenrijkse renstal verspilde dit seizoen hun voorsprong in het wereldkampioenschap, en dat zag Berger niet aankomen: "Ik had nooit verwacht dat Red Bull in deze positie zou belanden. We begonnen dit seizoen met het idee dat het saai zou worden, met opnieuw een totale dominantie van Verstappen en een voor de hand liggende conclusie. Het tegenovergestelde is echter gebeurd."