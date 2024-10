Veelbesproken Verstappen niet naar perszaal in Austin

Vandaag gaat in Austin het Amerikaanse Grand Prix-weekend van start. Het wordt een druk weekend, en vandaag staat de gebruikelijke mediadag op de planning. Na zijn controversiële moment in de persconferentie in Singapore, hoeft Max Verstappen zich vandaag niet te melden in de perszaal.

Normaal gesproken leveren de persconferenties op de donderdag weinig spektakel op. In Singapore was dat echter niet het geval. Verstappen gebruikte het woordje 'fucked', en daar waren de stewards niet zo blij mee. Hij moest zich melden en dat leverde hem een taakstraf op. Verstappen besloot vervolgens geen uitgebreide antwoorden meer te geven tijdens de persconferenties van de FIA na afloop van de kwalificatie en race.

Titeluitdager

Vandaag hoeft Verstappen zich niet te melden in de perszaal van de FIA. De coureurs moeten zich in twee groepen gaan melden in de perszaal. Om 13:30 lokale tijd is het de beurt aan Ferrari-coureur Carlos Sainz, Esteban Ocon en Kevin Magnussen. Een halfuurtje later is het de beurt aan Verstappens titelrivaal Lando Norris, VCARB-invaller Liam Lawson en Williams-coureur Alexander Albon.

Teambazen

Tussen de eerste vrije training en de sprintkwalificatie door moeten op vrijdag vertegenwoordigers van de teams zich melden. De Amerikaanse McLaren-CEO Zak Brown, Alpine-teambaas Oliver Oakes en VCARB-teambaas Laurent Mekies moeten zich dan melden. Voor Oakes wordt het zijn eerste officiële persconferentie van de FIA. De Brit is nog maar een paar weken in dienst als teambaas van het Franse team.

Sprintformat

Dit weekend wordt er met een sprintformat gewerkt, dus dat betekent dat de coureurs vaker naar de perszaal moeten komen. Na afloop van de sprintkwalificatie hoeven de coureurs uit de top drie zich niet te melden. Op zaterdag vinden er dan weer twee sessies in de perszaal plaats. Na afloop van de sprintrace schuiven de coureurs uit de top drie aan, en na de kwalificatie zal dat ook weer gebeuren. Op zondag is het de beurt aan de coureurs uit de top drie van de race. Het is niet duidelijk wat Max Verstappen gaat doen als hij weer in de top drie eindigt.