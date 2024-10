McLaren weigert naar concurrentie te kijken

Het team van McLaren arriveert in Austin als de trotse leider in het constructeurskampioenschap. Ze willen niet te vroeg gaan juichen, en aankomend weekend willen ze stappen gaan zetten. Andrea Stella stelt dan dat zijn team vooral naar zichzelf moet kijken.

McLaren voert sinds het raceweekend in Bakoe het kampioenschap bij de constructeurs aan. Ze hebben hun voorsprong aardig weten uit te breiden, want ze hebben 41 WK-punten meer gescoord dan Red Bull. De Oostenrijkse renstal is bezig met een lastige fase van het seizoen, en dus kan McLaren weer gaan toeslaan in Austin. Op het Circuit of the Americas wordt weer een sprintrace verreden, dus er kunnen zeer veel punten worden gescoord.

McLaren-teambaas Andrea Stella is heel erg tevreden met de huidige vorm van zijn team. De Italiaan wil echter nog niet te vroeg gaan juichen, want daar is het nog te vroeg voor. In de preview van McLaren is hij echter wel positief over het aanstaande raceweekend: "Na een aantal drukke weken op de fabriek waarin we onze campagne voor het kampioenschap hebben kunnen versterken en consolideren, gaan we nu naar Austin voor de eerste van de twee triple headers. We hebben nog maar zes races te gaan, maar er liggen nog steeds veel punten op tafel. Veel teams nemen updates mee naar die laatste races, dus we verwachten sterke tegenstand. Zoals altijd blijven we gefocust, kijken we naar ons zelf en willen we consistent punten scoren in de jacht op beide titels."