Perez goed gemutst: "Kijken ernaar uit sterker terug te komen"

Sergio Perez moet gaan presteren in de komende races. De Mexicaan worstelt met zijn vorm, maar in Austin wil hij weer gaan schitteren. Perez heeft er zin in om weer aan de slag te gaan, en hij stelt dat teamwork een belangrijke rol gaat spelen tijdens het raceweekend in de staat Texas.

Perez is niet op een ijzersterke wijze begonnen aan de tweede seizoenshelft. Hij kan zijn teamgenoot Max Verstappen geen rugdekking geven, en het is nog niet zeker of hij in 2025 nog voor Red Bull rijdt. In de afgelopen weken heeft Perez zich zo goed mogelijk voorbereid op het Amerikaanse Grand Prix-weekend. Het worden bijzondere weken voor hem, want in de aankomende races blijft hij dicht bij huis.

Perez heeft veel zin in de aanstaande triple header. Hij weet dat het een grote uitdaging gaat worden, zo laat hij weten in zijn vooruitblik: "Het voelt alsof we een hele lange tijd niet meer hebben geracet! Ik heb in de tussentijd wel hard getraind in Mexico en ik had ook veelvuldig contact met het team in Engeland. We kijken ernaar uit om sterker terug te komen. Tijdens de break hebben we aanpassingen aan de auto doorgevoerd om de pace te verbeteren, in Austin zullen we zien hoe competitief we daarmee zijn. Het sprintformat maakt het wel iets lastiger, aangezien we maar één training hebben voordat het echte werk begint. Dan komt het aan op teamwork, en juist daarin blinken we uit."