Brundle ziet voordeel Verstappen: "Norris onderschatte dat"

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen verder met de Amerikaanse Grand Prix. In Austin gaat ook het titelduel tussen Max Verstappen en Lando Norris verder. Martin Brundle denkt dat Verstappen een voordeel heeft en dat Norris nog steeds bepaalde zaken moet leren.

Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar Norris komt steeds dichterbij. De Britse McLaren-coureur heeft het momentum in handen en hij is bezig met een sterke tweede seizoenshelft. Hij won met speels gemak in Zandvoort en Singapore. Verstappen wist de schade echter goed te beperken waardoor Norris geen grote inhaalslag kon plegen. Met nog zes raceweekenden en meerdere sprintraces te gaan kan er echter nog van alles gebeuren.

Onderschatting

Het wordt een interessante strijd, en ook Martin Brundle heeft er zin in. Hij ziet een voordeel bij Verstappen, volgens hem moet Norris ook nog een aantal dingen leren. De Britse oud-coureur en huidig commentator wijst in gesprek met Sky Sports naar de ervaring van Verstappen met titelraces: "Dat is enorm. We zagen in Oostenrijk al dat ze over elkaar heen vielen. Lando onderschatte daar hoe agressief zijn goede vriend Max het gevecht aan zou gaan."

Leercurve

Volgens Brundle moet Norris nog een aantal stappen gaan zetten om het gevecht echt aan te kunnen gaan. De Brit legt zijn mening uit: "Ik denk dat Lando heeft geleerd van dat incident in Oostenrijk. Hij zit nog steeds in een steile leercurve. Hij is net begonnen met het consistent winnen van races. Hij heeft het voor elkaar om vanaf de pole de leiding aan het einde van de eerste ronde in handen te hebben. Hij heeft gewonnen in Nederland en hij won op deze manier in Singapore, dat was geweldig. Deze dingen geven hem dus vertrouwen."