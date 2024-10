Montoya verwacht 'wraak' van Hamilton in 2025

Het team van Ferrari heeft vanaf volgend jaar de beschikking over Lewis Hamilton. De Brit maakt na dit seizoen de overstap naar Italië en de verwachtingen zijn hoog. Juan Pablo Montoya stelt nu zelfs dat Hamilton een grote uitdager voor de wereldtitel zal zijn.

Hamilton verlaat na dit seizoen het team van Mercedes. Na een aantal mindere jaren gaat het dit seizoen weer iets beter met hem. Voor het eerst sinds 2021 wist hij weer races te winnen en zag de wereld zijn talent weer. Toch kan hij zich niet mengen in de strijd om de wereldtitel. Mercedes is momenteel het vierde team, achter Red Bull, McLaren en Ferrari. Volgend jaar kan de wereld er voor Hamilton dus heel anders uitzien.

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat ook. Volgens hem moet Ferrari goed naar Hamilton gaan luisteren en moeten ze een auto gaan bouwen die bij hem past. Aan Gambling Zone laat Montoya weten dat Hamilton dan weer kan gaan schitteren in de Formule 1: "Ik denk dat we de oude Lewis weer gaan zien. Hij gaat uit zijn op wraak. Hij wil aan iedereen laten zien dat ze het echt verkeerd hadden en dat ze geen gelijk hebben over hem. Als alles helemaal samenkomt, dan kan Lewis zeker een grote uitdager zijn voor het wereldkampioenschap."