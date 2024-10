Verstappen wil zich niet bezighouden met speculaties

Het team van Red Bull Racing beleeft een onrustig seizoen in de Formule 1. Achter de schermen rommelde het, en de prestaties vallen momenteel een beetje tegen. Dit zorgde voor veel speculatie, maar daar wil Max Verstappen het liever niet over hebben. Hij stelt dat iedereen zich op zichzelf moet focussen.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden. Hij won begin dit jaar veel races, maar momenteel heeft hij niet de snelste auto. Hij moet zijn voorsprong verdedigen, en in de afgelopen maanden gingen er veel geruchten rond over de tegenvallende pace. De tegenvallende resultaten werden gekoppeld aan het aangepaste reglement omtrent asymmetrisch remmen en McLaren-CEO Zak Brown riep dat deze resultaten het gevolg waren van de onrust van begin dit jaar bij Red Bull.

Brown

Verstappen kan hier helemaal niets mee. De Nederlandse coureur ergert zich er een beetje aan. Met de bovengenoemde suggesties kan hij weinig, zo laat hij weten in een interview met Motorsport.com: "Om eerlijk te zijn wil ik het daar niet eens over hebben. Andere mensen roepen de hele tijd maar wat, maar die moeten zich gewoon lekker op hun eigen team concentreren. Dat is niet specifiek gericht tegen Zak Brown trouwens, maar dat geldt voor iedereen. Iedereen moet gewoon met zichzelf bezig zijn, en dat doe ik ook."

Bizar

De speculaties omtrent het asymmetrisch remmen werken op de lachspieren bij Verstappen. Hij vindt het bijzonder welke verhalen er soms naar buiten worden geslingerd: "Mensen komen toch altijd weer met andere dingen. Ik vind het best bizar hoe mensen soms bij bepaalde dingen komen, maar goed, het is wat het is. Het hoort er natuurlijk ook een beetje bij, maar ik denk vooral 'laat het lekker gaan'." Verstappen volgt zijn eigen advies op: "Soms komt het even voorbij, maar dan klik er niet eens op. Ik zit nu tien jaar in deze sport en ik ga me daar niet eens mee bezig houden, met al die verhalen. Ik lees sowieso bijna niets over de Formule 1. Als ik thuis of op het circuit ben, dan lees ik andere dingen en ben ik met andere dingen bezig. Om eerlijk te zijn boeit het me allemaal niet zoveel wat anderen zeggen."