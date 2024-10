Verstappen over titelstrijd met Norris: "Heel ander gevoel dan in 2021"

Red Bull-coureur Max Verstappen hoopt zichzelf aan het einde van het Formule 1-seizoen 2024 een viervoudig wereldkampioen te mogen noemen, maar dan zal hij wel eerst af moeten rekenen met titelrivaal Lando Norris. Voor de Nederlander voelt de titelstrijd met zijn McLaren-rivaal heel anders aan dan de titelstrijd in 2021, vertelt Verstappen.

Red Bull Racing kende een zeer dominant F1-seizoen in 2023. Het team uit Milton Keynes won vorig jaar 21 van de 22 Grands Prix, en deze vorm hoopten ze door te trekken naar 2024. Dat leek ook zeker te lukken, want Verstappen wist vier van de eerste vijf races te winnen dit jaar, maar vanaf de GP van Miami kwam er een einde aan de langdurige Red Bull-dominantie. McLaren streefde het Oostenrijkse team voorbij en heeft qua snelheid veelvuldig de overhand.

Verstappen heeft inmiddels al acht races op rij niet weten te winnen in de Formule 1 en moet alle zeilen bijzetten om Lando Norris van zich af te houden. Met nog zes Grands Prix te gaan, is het verschil in kampioenschap 52 punten in het voordeel van de Nederlander, waardoor we toch wel degelijk kunnen spreken van een titelstrijd.

"Dat is sowieso anders dan nu"

Deze titelstrijd verloopt echter veel minder fel dan bijvoorbeeld in 2021 het geval was. Zowel op als naast de baan ging het er heftig aan toe tussen Bull en Mercedes, maar dat is dit jaar een compleet ander verhaal, zo bevestigt de kampioenschapsleider tegenover Motorsport.com. "Op dit moment moet ik zeggen die van 2021 nog wel", vertelt Verstappen, die aangeeft dat hij er sowieso anders in staat dan drie jaar geleden. "Dat was natuurlijk ook het gevecht voor mijn allereerste kampioenschap, dat is sowieso al anders dan nu. Ik denk dat ik er nu allemaal wat relaxter in sta. Natuurlijk wil ik winnen en natuurlijk ga ik mijn best doen om die punten te verdedigen, alleen het gevoel is momenteel wel heel anders dan in 2021. De auto’s racen ook heel anders, dus het is in alle opzichten een heel ander gevoel."

Dat komt door de kampioenschapsleider ook door de strijd die dit jaar vooraan het veld plaatsvindt. "Ja, ook omdat het nu eigenlijk gewoon vier teams vooraan zijn. Toen had je steeds maar twee man vooraan", besluit de drievoudig kampioen.