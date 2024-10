De opmars van Haas: van lelijk eendje naar Toyota-deal

Het team van Haas kwam vandaag met groot nieuws naar buiten. Ze hebben een partnership met Toyota gesloten, en daarmee halen ze een grote vis binnen. Na jaren vol ophef, crashes en opmerkelijke momenten is Haas een andere weg ingeslagen. Ze zijn aan een opmars begonnen.

Haas is het jongste team van de Formule 1. De Amerikaanse renstal debuteerde in 2016 in de koningsklasse, en sindsdien zijn ze vaak het middelpunt van de aandacht geweest. Dat was echter niet altijd vanwege positieve zaken. De onrust, scheldpartijen van Günther Steiner en crashes van de coureurs maakten meestal headlines. Haas was een soort lelijk eendje dat maar niet mooier wist te worden.

2021

In 2021 kende het team een dramatisch jaar. Ze reden ver achter de rest rond, maar toch stonden ze regelmatig in de spotlights. Dat kwam niet door verrassende prestaties, maar eerder door bijzondere gebeurtenissen. Mick Schumacher bleek geen hoogvlieger te zijn, maar zijn teamgenoot Nikita Mazepin was nog veel slechter. De Rus reed veel schade, en zijn vader was met Uralkali de hoofdsponsor van het team.

Mazepin wist geen deuk in een pakje boter te rijden, en teambaas Steiner werd er helemaal gek van. Het publiek smulde ervan, want de camera's van Netflix legde de chaos gedetailleerd vast. Mazepin bleef spinnen en crashen, en Steiner moest het in de media verantwoorden. 2021 werd puntloos afgesloten, en richting 2022 kreeg het team nog een klap te verwerken. Door de Russische inval in Oekraïne werd het onmogelijk om nog langer samen te werken met de Mazepins, en Steiner moest een nieuwe coureur én sponsor gaan zoeken.

Wisselende resultaten

Verloren zoon Kevin Magnussen werd binnengehaald, en Haas kende een redelijk seizoen. In 2023 zag het er allemaal veel slechter uit, en waren ze weer het lelijke eendje. Steiner had in de tussentijd voortdurend uitgehaald naar zijn oud-coureur Mick Schumacher, wat ervoor zorgde dat diens oom Ralf Schumacher elke keer een steek terug uitdeelde. Steiner stak zijn mening niet onder stoelen of banken, en het publiek smulde ervan.

Steiner was, en is nog steeds, enorm populair. Zijn scheldpartijen, grapjes en Netflix-rol gaven hem wereldwijde bekendheid. Het kwam voor velen dan ook als een schok toen begin dit jaar bekend werd dat Haas hem aan de kant had geschoven. Hij kreeg geen nieuw contract, en hij werd vervangen door Ayao Komatsu. De Japanner loopt al jaren mee in de Formule 1, maar hij is niet zo'n kleurrijk persoon als paradijsvogel Steiner.

Metamorfose

Haas onderging een soort metamorfose. Ze waren niet langer het lelijke eendje met een kleurrijke leider, maar het ambitieuze ietwat saaie team met ambities. Onder leiding van Komatsu werd de opmars ingezet. Haas presteert dit jaar heel goed, ze pakken veel punten en staan momenteel op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. De kans is aanwezig dat ze VCARB gaan inhalen in de komende races.

Dit jaar bleek wel dat het onmogelijk is om het verleden te vergeten. Haas mocht Zandvoort niet verlaten, omdat Uralkali beslag had laten leggen op hun eigendommen. Na een overeenkomst met de voormalig sponsor mocht het team toch vertrekken naar Monza. Het was een smetje op het huidige seizoen, dat nu al geslaagd is. Vannacht kwam daar een nieuw lichtpuntje bij, met de deal met Toyota.

Technisch partner

De Japanners worden de technische partner van Haas, maar dat betekent niet dat ze motoren gaan leveren. Het is een deal om kennis en middelen te delen, en dat is voor Haas heel nuttig. Ze kunnen leren van het grote Japanse merk dat zeer succesvol is in de autosport. Daarnaast zorgt deze deal er ook voor dat Haas eindelijk tests kan organiseren met verouderde auto's. Veel concurrenten doen dat al, maar nu heeft Haas ook kansen. Daarnaast is er volgens Motorsport.com een kans dat ze gebruik kunnen maken van de diensten van Ryo Hirakawa. De Toyota-coureur is nu een reserve van McLaren, maar hij kan deze rol ook gaan vervullen bij Haas.

Met de komst van Toyota heeft Haas een deal voor de toekomst gesloten. Komatsu benadrukte dat het gaat om een meerjarige samenwerking, en daar kunnen ze de vruchten van gaan plukken. De toekomst ziet er goed uit, ook op coureursvlak. Volgend jaar rijdt Haas met een volledig nieuwe line-up. De ervaren Esteban Ocon krijgt gezelschap van rookie Oliver Bearman. De Brit viel dit jaar al twee keer in in de Formule 1, en dat leverde hem punten op. De opmars van Haas lijkt dus door te gaan. Van een crashende Mazepin, is het team nu uitgegroeid tot een Toyota-partner.