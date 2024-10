Haas staat voor belangrijke keuze tijdens thuisrace

Het Circuit of the Americas (COTA) vormt over iets meer dan een week niet alleen het decor voor de negentiende Formule 1 Grand Prix van 2024, maar is ook de vierde locatie die een sprintweekend organiseert dit jaar. Het sprintweekend zal volgens Haas-teambaas Ayao Komatsu een uitdaging gaan vormen voor zijn team, dat door het upgradepakket voor een belangrijke keuze staat.

Het Formule 1-circus zal volgende week vrijdag uit haar 'herfststop' gaan ontwaken, want dan staat de Grand Prix van Amerika op het programma. Doordat de teams een klein maandje vrij hebben gehad, is de verwachting dat veel renstallen updates zullen introduceren in Austin. Ze staan door het sprintweekend echter wel voor een uitdaging, omdat de nieuwe onderdelen alleen getest kunnen worden tijdens de eerste en enige vrije training op vrijdag. Daarna zullen de parc fermé-regels van kracht worden, waardoor de F1-teams geen aanpassingen meer aan de bolides mogen maken tijdens de sprintkwalificatie en -race.

Het team van Haas is één van die teams die upgrades meebrengt naar Austin. Teambaas Ayao Komatsu geeft echter aan dat de updates zo weer van de auto kunnen worden gehaald als ze niet direct werken. "In Austin hebben we dingen die eraan komen. Dus we zijn gefocust op het snel onder de knie krijgen van de updates", vertelt de Japanner tegenover F1-journalist Adam Cooper. "En als het dan niet werkt, moeten we eerlijk tegen onszelf zijn en het terugdraaien. Ik hoop dat het werkt. Ik denk dat het werkt, maar er is geen garantie."

Verschillende specificaties uitproberen?

Vanaf dit jaar hebben de F1-teams in een sprintweekend echter nog een extra mogelijkheid om de set-up en wat onderdelen te vervangen. Na de sprintrace vervallen de parc fermé-regels, waardoor de teams voor de 'echte' kwalificatie de kans hebben om wat aanpassingen aan de bolides te maken. Het team van Haas wil hier misschien wel gebruik van gaan maken. Het Amerikaanse team overweegt namelijk om haar bolides met verschillende specificaties uit te rusten tijdens de sprintkwalificatie en -race, in een poging om de optimale te vinden voor de Grand Prix van zondag.

"We moeten de discussie [welke specificaties beter werken, red.] afronden", verklaarde Komatsu. "Ja, we kunnen dat [de bolides uitrusten met verschillende specificaties, red.] doen, maar of we dat willen of niet is een andere kwestie. Als we de auto’s splitsen voor een sprintweekend, krijgen we geweldige data van de sprintrace. Dan kunnen we eigenlijk een heel goed oordeel vellen voor de hoofdrace."