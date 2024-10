Briatore zet deur open voor Sainz: "Als hij in 2026 wil, zijn wij er"

Het team van Alpine staat er momenteel slecht voor in de Formule 1, maar daar wil de Franse renstal verandering in gaan brengen. Alpine richt zich daarom volledig op het opnieuw competitief maken van het team en laat mogelijke coureurskeuzes voorlopig links liggen, verklaart Flavio Briatore. De adviseur van het team uit Enstone houdt de deur echter open voor Carlos Sainz.

Het Alpine F1 Team kent een dramatisch jaar in de koningsklasse van de autosport. Het team uit Enstone-Viry scoorde pas dertien punten en staat na achttien Grands Prix op de negende plaats in het constructeurskampioenschap. Het gaat echter niet alleen slecht met de sportieve prestaties van het Franse team, ook intern rommelt het al enige tijd. Zo vertrokken meerdere kopstukken en besloot Renault, het moederbedrijf van Alpine, dat het vanaf 2026 zal gaan stoppen als motorleverancier in de Formule 1.

De nieuwe teambaas Oliver Oakes en Flavio Briatore, die terugkeerde bij Alpine als hoofdadviseur, moeten het Formule 1-project weer op de rails zien te krijgen. De eerste stap daarin was het rijdersduo voor volgend jaar bekendmaken, zodat daar in ieder geval geen twijfel meer over kon bestaan. Pierre Gasly blijft bij de Franse renstal en zal rookie Jack Doohan, die de vertrekkende Esteban Ocon vervangt, als teamgenoot krijgen. Er waren nog even geruchten dat Carlos Sainz naar Alpine zou komen, maar de Spanjaard koos uiteindelijk voor het team van Williams.

Was dat een teleurstelling voor Briatore? "Het was geen teleurstelling", verklaart Briatore tegenover Motorsport-Magazin. "Carlos was een kans, maar het was nog te vroeg", stelt de hoofdadviseur bij Alpine, die de focus nu vooral op de auto wil richten, en niet op de coureurskeuzes. "Voordat we over coureurs praten, moeten we eerst over een competitieve auto praten. Ik wil op dit moment ook geen x miljoen uitgeven aan een coureur, omdat het voor ons geen enkel verschil maakt. We zijn heel blij met Gasly, en nu hebben we er een jonge coureur bij [met Jack Doohan, red.]", verklaart Briatore, die de deur voor Sainz zeker niet sluit. "Als Carlos [Sainz, red.] in 2026 wil, dan zijn wij er."