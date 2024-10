Alonso spreekt Russell tegen: "Alle banden zijn hetzelfde"

George Russell liet zich na de Grand prix van Azerbeidzjan zeer kritisch uit over de Pirelli-banden. De Brit klaagde vooral over het tempoverschil tussen de verschillende compounds. Fernando Alonso is het niet eens met die kritiek. De Spanjaard wijst naar de Formule 1-bolides en beweert dat die schuldig zijn aan het grote tempoverschil.

De huidige Formule 1-bolides blijven een mysterie voor de rijders en de teams. De auto's gedragen zich namelijk verschillend van band tot band. Dit overkwam Mercedes-rijder George Russell naar eigen zeggen tijdens de race in Bakoe. De Britse rijder finishte op het Bakoe City Circuit verrassend op het podium, maar uitte na de race vooral kritiek op bandenleverancier Pirelli. De coureur uit King's Lynn reed tijdens de race in de Azerbeidzjaanse hoofdstad op de mediumcompound en de harde band, maar stelde dat het paceverschil tussen die twee compounds veel te groot was. Volgens hem lag dat aan de Pirelli-banden.

"Ik reed op dezelfde manier"

Ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso maakte het mee tijdens de kwalificatie in Azerbeidzjan. "Het is extreem lastig op dit moment", legt Alonso uit tegenover Motorsport-Magazin. "In Q1 [in Bakoe, red.] was ik er bijna uit [P14, red.], daarna werd de volgende set banden onder mijn auto gemonteerd en ineens sta ik vijfde in Q2 en ben ik 1,1 seconde sneller", aldus de Aston Martin-rijder, die aangeeft dat er geen veranderingen aan zijn auto werden gemaakt. "Ik reed op dezelfde manier, remde op dezelfde plekken en deed dezelfde voorbereiding. Bij anderen was het precies andersom. Zij waren heel snel in Q1 en heel langzaam in Q2."

Alonso wijst naar huidige F1-bolides

Volgens Alonso ligt het echter niet, zoals George Russell beweert, aan de Pirelli-banden. De Aston Martin-rijder schrijft de prestatieschommelingen toe aan de huidige F1-bolides. "Wij zijn van mening dat alle banden hetzelfde zijn. Ik denk dat het meer van de auto afhangt. Sommige auto's zijn historisch gezien behoorlijk snel op de hardere bandencompounds en omgekeerd", besluit de 43-jarige.