Zuid-Afrika aast op comeback: "Formule 1 komt zeker terug"

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. In de afgelopen maanden werd duidelijk dat er ook nadrukkelijk naar het Afrikaanse continent wordt gekeken voor een race. De Zuid-Afrikaanse minister van sport heeft goede hoop op de terugkeer van de Formule 1 in zijn land.

De Zuid-Afrikaanse Grand Prix was jarenlang onderdeel van de Formule 1-kalender. In 1993 werd de race voor het laatst verreden op het circuit van Kyalami. In de afgelopen jaren werd er regelmatig gesproken over een terugkeer, maar het kwam nooit rond. De interesse in Afrika is groot, en een paar maanden geleden bevestigde de FOM dat ze gesprekken voerde met Rwanda. In Zuid-Afrika heeft men echter ook interesse.

Minister van Sport, Kunst en Cultuur Gayton McKenzie hint al geruime tijd op een terugkeer van de race. Afgelopen weekend voerde Red Bull een demorun uit in Sandton in Johannesburg. McKenzie sprak zich bij de krant The Citizen positief uit over een mogelijke Grand Prix: "Momenteel is er een soort gevecht gaande. Wordt het Kaapstad of Johannesburg? De beslissing is nog niet genomen. Ik heb tegen iedereen gezegd dat ze kalm moeten doen. Laat mij dit doen, want ik heb al twee keer gehoord dat de Formule 1 komt. Ik kan je dit zeggen, de Formule 1 komt zeker. Ze hebben ons gezegd dat ze graag willen komen en wat ze daarvoor nodig hebben, dat willen we ze geven."